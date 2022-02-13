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Türkiye'nin afet risk haritası, AFAD tarafından çıkarıldı

AFAD'ın hazırladığı afet risk haritasında 2021 yılında Türkiye'de 23 bin 753 deprem meydana geldiği ve 107 sel ve su baskını olduğu bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin afet risk haritası, AFAD tarafından çıkarıldı
13 Şubat 2022 Pazar 23:31

Türkiye, doğal afetlerle mücadele çalışmalarındaki başarılarını artırmak için çalışmalarına ara vermiyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başlanlığı (AFAD), afet risk haritası hazırladı.

Afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi için çalışma yürüten Bakanlık, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için 2017'de Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi'ni başlattı.

BİNLERCE AFET KAYIT ALTINA ALINDI

Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel, arazide incelemede bulundu ve bugüne kadar 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı.

DUYARLILIK HARİTALARI OLUŞTURULDU

Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.

Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı.

GEÇEN YIL 107 SEL YAŞANDI

ARAS Projesi kapsamında oluşturulan afet risk haritasına göre, 2021'de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi olayı, 39 heyelan meydana geldi.

En çok heyelan Batı ve Doğu Karadeniz'de, en çok orman yangını ise Ege ve Akdeniz'de yaşandı.

23 BİN 753 DEPREM OLDU

AFAD koordinasyonunda, geçen yıl 1760 olaya müdahale edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerinde toplam 14 bin 157 personel, 5 bin 26 araç görevlendirildi.

Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da meydana gelen orman yangınlarına ise 22 bin 619 personelle müdahale edildi, 7 bin 935 araç ve iş makinesi kullanıldı.

Ayrıca geçen yıl ülke genelinde 23 bin 753 deprem meydana geldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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