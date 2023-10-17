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Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı hazır! Enflasyonun 2028'in sonunda yüzde 4,7'ye gerilemesi hedefleniyor

Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı hazır! Enflasyonun 2028'in sonunda yüzde 4,7'ye gerilemesi hedefleniyor

Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı hazır! Enflasyonun 2028'in sonunda yüzde 4,7'ye gerilemesi hedefleniyor
Admin
Admin
17 Ekim 2023 Salı 14:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'nci Kalkınma Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. 5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu belirten Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" dedi. Plana göre, enflasyonun 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye gerilemesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

"Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır" diyerek başlıkları şöyle sıraladı:

  1. Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.
  2. İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.
  3. Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.
  4. Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.
  5. Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "12'nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum."

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