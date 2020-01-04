Türkiye Libya'ya Girdi TSK'nın Planı Hazır

Doğu Akdeniz'de elini güçlendirmek için somut adımlar atan Türkiye, Libya ile ilişkilerini güçlendirdi. İki ülke arasında imzalanan mutabakatın ardından, Türk askerinin Libya'ya gitmesi için Meclis'e gelen tezkere onaylandı.

Tezkerenin geçmesiyle birlikte gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik'in her daim Libya'ya gitmek için hazır olduğunu söylemişti.

SAVAŞ GEMİSİ, İHA, SİHA, KOMANDOLAR

Yapılan ilk plana göre; Libya'ya hava, kara ve deniz olmak üzere üç kuvvetten asker gönderilecek.

Deniz Kuvvetleri'nden savaş gemileri ile denizaltıları, Hava Kuvvetleri'nden İHA, SİHA, kargo ve savaş uçakları, Kara Kuvvetleri'nden ise komando unsurları Libya'ya gidecek.

EĞİTİM VERİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede milis güçlerine ilk etapta eğitim verecek.

Bu güçlerinde düzenli ordu şeklinde hareket etmesini sağlayacak ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılacak.

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