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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
18 Aralık 2020 Cuma 22:21

Türkiye'nin en önemli 2. kupası olan Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sonuçlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri için de kuralar çekildi.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Konyaspor - Gaziantep FK

Beşiktaş - Rizespor

Bursaspor - Antalyaspor

Sivasspor -  Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Alanyaspor - BB Erzurumspor

Tuzlaspor - Başakşehir

Türkiye Kupası nda son 16 turu eşleşmeleri #1

MAÇLAR OCAK AYINDA

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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