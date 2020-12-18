Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye'nin en önemli 2. kupası olan Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sonuçlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri için de kuralar çekildi.
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Konyaspor - Gaziantep FK
Beşiktaş - Rizespor
Bursaspor - Antalyaspor
Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Alanyaspor - BB Erzurumspor
Tuzlaspor - Başakşehir
MAÇLAR OCAK AYINDA
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.