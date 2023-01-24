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Türkiye Kupası'nda Kuralar çekildi! Çeyrek final dev maça sahne olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile zirvenin yakın takipçisi Başakşehir, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin galibi ise yarı final turunda Trabzonspor-MKE Ankaragücü eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

Türkiye Kupası'nda Kuralar çekildi! Çeyrek final dev maça sahne olacak
Kamusaati
Kamusaati
24 Ocak 2023 Salı 15:19

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri ve kulüp yetkililerin yer aldığı Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seri başı; Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor ise 2. torbadan katıldı. Çeyrek finalde Galatasaray-Başakşehir eşleşmesi dikkat çekti. Fenerbahçe, Kayserispor'a rakip olurken; Trabzonspor ise Ankaragücü ile eşleşti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri:

  • Fenerbahçe-Kayserispor
  • Sivasspor-Gaziantep FK
  • MKE Ankaragücü-Trabzonspor
  • Galatasaray-Başakşehir

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

  • Galatasaray-Başakşehir / MKE Ankaragücü-Trabzonspor
  • Fenerbahçe-Kayserispor / Sivasspor-Gaziantep FK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Kupası'nda

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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