Türkiye kupası çeyrek finali maçında ALANYASPOR:2 GALATARARAY:0

Alanyaspor Galataray maçı kaç kaç bitti

Türkiye kupası çeyrek finali maçında Alanya'da oynanan maçta Alanyaspor Galatasaray'ı 2-0 malüp ederek, büyük bir avantaj elde etti.Bu sonuçla beraber haftaya oynanacak maçta Galatasaray en az 3 farklı yenmesi lazım hemde hiç gol yemeden..

RÖVANŞ MAÇI HAFTAYA İSTANBULDA

Galatasaray haftaya oynanacak çeyrek final maçında en az 3 gol atmalı.Aksi takdirde Galatasaray Türkiye kupasına çeyrek finalde veda edecek.

Galatasaray'ın hiçbir varlık gösteremediği maçta Alanyaspor çok rahat bir maç kazandı.Özellikle Jimmy Durmaz ve Belhanda çok çok eleştirildi.Lemina dışında hiçbir futbolcunun mücadele etmemesi Galatasaraylı taraftarları adeta çıldırttı.Maçta birkaç pozizyonun dışında pozisyonu bile olmadı Galatasarayın..

Alanyaspor bu maçı 2 farklı kazandı ve büyük bir avantaj elde etti.

Kamusaati.com