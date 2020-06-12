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Türkiye koronavirüsü vaka sayısı güncel 12 haziran 2020 cuma, Türkiye'de vaka sayısı neden yükseldi

Türkiye'de vaka sayısı neden yükseldi 2020 12 haziran Cuma

Türkiye koronavirüsü vaka sayısı güncel 12 haziran 2020 cuma, Türkiye'de vaka sayısı neden yükseldi
12 Haziran 2020 Cuma 20:05

VAKA SAYISI UZUN ZAMANDIR İLK DEFA 1000'İN ÜZERİNE ÇIKTI VE 1,195 OLDU!

UZUN ZAMANDAN SONRA VAKA SAYISI 1,200'İ BULDU MALESEF.

Şok artış tüm Türkiye'yi endişenlendirdi.Prof.DR NECMETTİN ÜNAL "Salgının kontrolü konusunda çok ciddi tereddütler olmaya başladı.Eski günlerin tekrar gelmemesi dileği ile,"

NECMETTİN ÜNAL ayrıca, gevşemenin çok hızlı yapıldığını söyledi.Bunun faturasını ikinci dalga ile daha da ağır ödeyebileceğimizi söyledi..

Habertürk canlı yayına konuk olan Gülümser HEPER, Tehtidin şiddetle devam ettiğini belirten HEPER, tedbirlere harfiyen uyulmasını önemle belirtti.Rakamlar bize gösteriyor ki, tehdit ilk gün gibi ciddiye alınmalı.Vaka sayısının düşmediği gibi yükselmesi olumsuz sonuçları doğurabileceğini belirtti.Kapalı ortamlarda bulaşın çok daha yüksek olduğunu belirten GÜLÜMSER HEPER,Yaşlı grup her ne kadar dikkatli olsa da, gençlerimiz bu konuya ciddiye almaması,sorunun daha da büyüyeceğine işaret etti.

İŞTE KOCA'NIN AÇIKLAMASI

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. http://covid19.saglik.gov.tr
Tedbirler tekrar gelebilir, dikkatli olunması gerekebilir.
AYRINTILAR GELİYOR

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