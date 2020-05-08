Türkiye Korona virüsü aşısını buldu mu 2020 mayıs

Türkiye korona aşısını buldu mu? Koronavirüs aşısı Türkiye de insanlarda ne zaman denenmeye başlanacak?

Tüm dünya korona virüsü ile savaşmaya devam ediyor.Çin'in wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve tüm dünyada pandemi yani salgın hastalığa karşı tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de önemli gelişmeler var..

SON DAKİKA BAKAN VARANK AÇIKLADI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneylerin başladığını belirterek, "3 aşıda hayvanlar üzerinde test aşamasına gelindi ve bir tanesinde hayvanlar üzerinde çalışmalar başlad ı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank CNN TURK canlı yayına katıldı.Aşı ile alakalı soruları yanıtlayan Varank, Türkiye'de üretilen PCR kitlerinin ihracatının yapıldığını söyledi. Aşı çalışmaları hakkında da konuşan Varank, hayvanlar üzerinde deneylerin başladığını belirtti.

HAYVANLARDA DENENMEYE BAŞLANDI!

bAKAN MUSTAFA VARANK,Virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla toplantı yapmıştık. İlaç ve aşı geliştirilmesi için bir platform oluşturmuştuk. Aşı ve ilaçla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık. Bilim insanlarımız ve üniversitelerimizle sıkı iletişim halindeyiz. Şu anda bunu buradan ilk kez duyurmuş olayım; 3 aşıda hayvanlar üzerinde test aşamasına gelindi ve bir tanesinde hayvanlar üzerinde çalışmalar başladı. dedi.