Türkiye için tarihi gün! Togg fabrikasındaki ilk araç banttan indi

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücü koltuğunda geçtiği Togg'un ilk aracını büyük bir coşkuyla banttan indirdi. Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları devam ediyor.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli alkışlar eşliğinde salona giriş yaptı.

İLK ARAÇ BÜYÜK BİR COŞKUYLA BANTTAN İNDİ

Türkiye'nin ilk yerli otomobili de Gemlik'te büyük bir coşkuyla araçtan indi. Aracın direksiyon koltuğunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobille kürsüye gelmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun değerli ortakları ve paydaşları, yurt içi ve yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile TBMM'nin tüm mensuplarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde tek yürek olduğumuz tarihi açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbime sonsuz hamdü senalar ediyorum.

Millet olmak demek aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir.

Millet olmak demek tüm bu hasletler üzerinde ortak geleceğe yönelmek demektir. TOGG ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayali kurmak için tadını hepimize yaşatan projenin hayalidir. Seri üretim bandından indirip huzurlarınıza çıkardığımız ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.

Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Dün Ankara'da cumhuriyetin yeni asrına damga vuran Türkiye'nin Yüzyılı müjdesini milletimizle paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur."

GÜRCAN KARAKAŞ: OTOMOBİLDEN FAZLASINI YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

Açılışta konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş konuşmasında şunları söyledi: "YeniLige yolculukta bizim için önemli bir kilometre taşı olan kampüsümüzün açılışına hoş geldiniz. Yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktık. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde 100 fikri mülkiyetine sahip olduğu mobilite markasını oluşturmaktı. Bunu yaparken özümüzden değerleri katmaktı. İkincisi her şey artık otomobil dünyasında cep telefonun başına geldiğinin otomobilin de başına geleceğini işaret ediyordu. Sadece otomobil yapmak bizim için seçim değildi. Akıllı cihaz yapıp, ekosisteme bağlamak ve dünyaya açmaktı. İki hedefin aynı anda yapılmasını gerektiren boyutları vardı. Akıllı cihaz diyorduk, eko sistem kısmı, şirketleri barındırma.

"DÜNYANIN EN İYİLERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Beyaz sayfaya kara kalemle modelledik, 2019 yılında sizlere sunduk. Asıl yolculuğumuz ve sorumluluğumuz katlanarak gitti. Mayıs 2021'de ürünlerimizi denemeye başladık. Çarpışma testi, kış testi, dayanıklılık testini yaptık. THY ile Güney Amerika'ya uçtuk. Temmuz'da deneme üretimine başladık.

"İLK ETAPTA 100 BİN, İKİNCİ ETAPTA 175 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK"

Burası dümdüz alandı, inşaata başladık. Önce zemin güçlendirildi, tesisimizi ilk etapta 100 bin ikinci etapta 175 bin araç üretecek şekilde hazırladık.

Markayı oluşturmak geldi. Ne yapmak istediğimizi çok net anlatan. Anadolu'da doğmuş insanlar olarak büyük zenginliğimiz var. Doğu ve Batı'ya döndüğümüzde insanlar olarak birleştirebiliyoruz. Togg'u artık küçük yazıyoruz. Daha yakın, daha arkadaşça olduğunun ifadesi olarak. Teknoloji şirketlerinin bulunduğu noktalarda kendimizi konumlandırıyoruz. Otomobil fuarlarına gitmedik. CES'e gittik, start-up'ların buluştuğu konferanslara gittik."

HİSARCIKLIOĞLU: ÖNCE AVRUPA'YA SONRA DÜNYAYA SATACAĞIZ

Karakaş'ın ardından söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: "Banttan inecek ilk araçla birlikte seri üretime başlıyoruz. Mart ayıyla birlikte araçlarımızı kullanacağız. Şimdi de dün üretemezsin diyenler bugün de dünyaya satamazsın diyorlar. Cumhurbaşkanım sizin huzurunuzda bir söz daha veriyoruz. Önce Avrupa'ya sonra tüm dünyaya Togg'u satacağız. Bu hedefi de siz verdiniz bize, ihracat olmazsa olmaz dediniz. 2024 sonu itibarıyla ihracatımızı Avrupa ülkelerinden başlayarak duyacaksınız."

VARANK: BU ÜLKENİN BABAYİĞİDİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DIR

Açılışta söz alan isimlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi: "Geleceğin mobilite ekosistemine yön verecek Togg da en büyük teknoparkımız olan Bilişim Vadisi'nde ilk tohumlarını attı, devasa kampüse evrildi. Aracımız fikri mülkiyetteki özgürlüğünü geliştirdiği teknolojilerin özgünlüğünden alıyor. Togg yerli tedarikçi ağını o kadar genişletti ki rastgele ziyaret ettiğimiz fabrikalarda Togg'a üretim yapıldığına şahit oluyoruz. Yurt dışında yaşayan başarılı mühendisleri ekibimize dahil ettik.

Bunu ısrarla anlamak istemeyenler de yok değil. Onlar için de Togg projesinin direksiyonunda Hans, George yok, Ayşe var Mehmet var. 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürmek için babayiğitler arıyoruz dediniz. Babayiğitler yatırımı gerçekleştirdiler. Devletimizin cömert teşvikleri de milli projenin arkasında sapasağlam durdu. Bu projenin arkasında güçlü ve sağlam irade olmasaydı bu hayal gerçeğe dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de bu ülkenin de sağlam iradeyi gösteren bir tane baş babayiğidi var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan."