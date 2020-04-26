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Türkiye Hiçbir Vatandaşını Yurt Dışında Yanlız Bırakmıyor! İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye Hiçbir vatandaşını Yurt dışında yanlız bırakmıyor Dünya çapında her ülkeden vatandaşlar ücretsiz olara yurda getiriliyor ve ücretsiz olarak karantina süreçleri ve tedavileri yapılıyor

Türkiye Hiçbir Vatandaşını Yurt Dışında Yanlız Bırakmıyor! İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor
26 Nisan 2020 Pazar 13:20

Türkiye Hiçbir Vatandaşını Yurt Dışında Yanlız Bırakmıyor! İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye Hiçbir vatandaşını Yurt dışında yanlız bırakmadı Devlet Ambulans Uçakla, İsveç'te yaşayan ve korona testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken ve ailesinin yurda getirilmesi için ambulans uçak talimatı verdi.

 

İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, sosyal medya üzerinden korona testi pozitif çıkan ve kalp hastası babalarının tedavisi için yardım çağrısında bulunmuştu.

Samira Gülüşken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla Türkiye'den yardım istemişti.

İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

BAKAN TALİMAT VERDİ

Samira ve Leyla'nın yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, Emrullah Gülüşken'in, 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan babası için yardım çağrısında bulunan Leyla Gülüşken'e müjdeli haberi verdi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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