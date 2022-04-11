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Türkiye genelindeki işsiz sayısı şubatta 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci ayında Türkiye genelindeki işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelindeki işsiz sayısı şubatta 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu
Ömer
Ömer
11 Nisan 2022 Pazartesi 10:11

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,6 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye genelindeki işsiz sayısı şubatta 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu

İşgücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6, kadınlarda ise %34,2 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile %20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %17,7, kadınlarda ise %26,5 olarak tahmin edildi.

Son Dakika: Türkiye genelindeki işsiz sayısı şubatta 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye genelindeki işsiz sayısı şubatta 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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