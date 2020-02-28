Türkiye Geneli Başsavcılık'tan Provokatif Paylaşımlara Soruşturma

Türkiye Genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı yalan yanlış bilgiler verenve provokatif insanları birbirine düşürme gayreti içerisine giren sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Paylaşım yapanlar hakkında ekran görütülerini Ekran SS lerini alındı Artık yaptıkları paylaşımı silseler dahi bu paylaşımları hakkında haklarında işlem yapılacak.

33 şehidimizin olduğu günde alçakça hükümet düşmanlığına geçen kendini bilmez bu gruh hakkında insanlar tepki göstermeye başladı. YAZIKLAR OLSUN VATAN HAİNLERİ ŞEHİDİMİZİN OLDUĞU GÜNDE, RESMEN SAVAŞTA OLDUĞUMUZ ŞU GÜNDE YAPMAYIN ALÇAKLAR.

ÖTE YANDAN PAYLAŞIMLARI YAPAN ALÇAK NAMUSSUZ VATAN HAİNLERİNİN GENELİ ESNAF BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA HİÇ BİR MADDİ SIKINTISI OLMAYANLARIN BU PAYLAŞIMLARI YAPMASI DEVLETİ HAKERE GEÇİRDİ. BUNLAR BİTİTİLMEDİĞİ SÜRECE BU TOPLUMUN YÜZÜ GÜLMEYECEKTİR. BUNLARDA VATANDAŞLIKTAN ATILSIN NE GEREKİYORSA DEVLET YAPSIN YORUMLARI YAPILMAYA BAŞLANDI.

Prokatif paylaşım yapanlar halkı bölmeye çalışanları İhbar yapmak için Emniyet Genel Müdürlüğü ihbar sayfasını kullanabilirsiniz. LÜTFEN GÖNDERİ ALTINA DEĞİL AŞAĞIDA BELİRTİLEN BAĞLANTI ADRESİNE VEYA siber@egm.gov.tr e-posta adresine ihbarlarınızı iletiniz. http://www.egm.gov.tr/sayfalar/ihbar.aspx

SORUŞTURMA AÇILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı." bildirildi.

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