Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor, Korona virüs salgınının yayılması ile mücadede en etkili uyöntem olan herkesin evinde kalması kalabalık alanlardan uzak durulması gibi yöntemler Türkiye'de Tüm yöneticilerimiz tarafından defalarca evde kal mesajları ile halka duyrulmuştu, Sağlık Bakanı Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaşarak, günün kahramanlarını ilan etti...

Türkiye Evde Kalmaya Devam Ediyor! Bakan Koca'dan Günün Kahraman İlleri Açıklaması Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor, Korona virüs salgınının yayılması ile mücadede en etkili uyöntem olan herkesin evinde kalması kalabalık alanlardan uzak durulması gibi yöntemler Türkiye'de Tüm yöneticilerimiz tarafından defalarca evde kal mesajları ile halka duyrulmuştu, Sağlık Bakanı Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaşarak, günün kahramanlarını ilan etti... Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor.. Şu ana kadar virüsten 908 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi... Virüsün yaylmasını engellemedeki en güçlü mücadele ise evde kal çağrıları oldu... MEYDANLAR BOŞ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda, alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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