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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!

Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak. NAVTEX NEDİR? NAVTEX İLANI NEDİR? NAVTEX ne demek?

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!
23 Ekim 2020 Cuma 23:12
Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.



 

Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #NAVTEX #nedemek #ilan
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