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Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız

Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'nun, Türkiye ile Yunanistan'ın çatışmayı önlemek için görüşme yapacağı yönündeki açıklamasına yanıt geldi. Türkiye'nin Yunanistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğu belirtilen açıklamada, Yunanistan'ın da NATO'nun adımına destek vermesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız
04 Eylül 2020 Cuma 00:01

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" açıklamasına yanıt verdi. Türkiye'nin Yunanistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif aldığı belirtilerek, "Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur"denildi.

"ÖN KOŞULSUZ DİYALOĞA HAZIRIZ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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