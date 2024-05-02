Türkiye'den İsrail kararı! Tüm ticaret ilişkileri durduruldu

Türkiye, İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor..

Katiller ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla masumları öldürüyor.

Dünyanın tepki gösterdiği İsrail'e daha önce ihracat kısıtlaması yapan Türkiye, bugün bir adım daha attı.

Tüm ticari ilişkiler durdu

Türkiye, İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İsrail'e ve İsrail'den tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

"İsrail, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardıma izin verinceye kadar sürecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır.

İhracat ambargosu alınmıştı

Daha önce Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracat kısıtlaması kararının alındığı ve bunun 54 üründe uygulanacağını açıklamıştı.