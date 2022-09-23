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Türkiye'den ABD'ye F-16 resti: Bizi kısıtlayan anlaşmaya imza atmayız

Türkiye, ABD'den alınması planlanan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili temaslarını sürdürürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konu hakkında yaptığı açıklama Türkiye'nin tavrını net olarak ortaya koydu. Satış için getirilecek kısıtlamalara karşı çıkan Bakan Çavuşoğlu, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. Bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye F-16 resti: Bizi kısıtlayan anlaşmaya imza atmayız
Kamusaati
Kamusaati
23 Eylül 2022 Cuma 21:09

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 gerginliği devam ederken, gözlerin çevrildiği Türkiye tarafından konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'de diplomasi trafiği yürüttü.

Çavuşoğlu New York'ta ABD temaslarını değerlendirdiği ve canlı yayınlanan konuşmasında bir soru üzerine, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız... bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yeni nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim ve satın alma programından çıkarılan Türkiye, bunun üzerine ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak istediğini ABD'ye iletmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu hafta ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında "olumlu" izlenim edindiğini söyledi. Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın alabilmesi için Senato'nun fikirleri önem taşıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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