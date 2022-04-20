Türkiye'deki Mültecilerin durumu, Suriyelilere Vatandaşlık verildi mi?, Süleyman Soylu'ya soruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü, Türkiye’ye gelen suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının ise 192 bin olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı, gündemdeki yerini koruyan yasa dışı göç ve CHP'nin Suriyelilere vatandaşlık verildiğine ilişkin iddilarını değerlendirdi.

"Elbette ülkelerine dönecekler"

Sığınmacıların ülkelerine döneceklerini fakat son dönemde bu konuda tahrikler yapıldığını belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda tahrik için olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler, bunun için bir çalışma yapılıyor.

Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor." diye konuştu.

"2,5 milyon kaçak göçmen engellendi"

Bakan Soylu, Türkiye'nin sınırlar konusunda aldığı tüm tedbirlerin belli olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 2,5 milyon Türkiye'ye girmek isteyen kaçak göçmen engellenmiştir. Türkiye'de de yaklaşık 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.

Bunlardan 330 binini yurt dışına, Kılıçdaroğlu onu da bilmez, uluslararası antlaşmaşlar neticesinde ülkelerine geri gönderdik. Yaklaşık 700 bine yakın kaçak göçmen de son 5 yılda Türkiye'den Avrupa'ya geçti.

Kılıçdaroğlu maalesef Türkiye'de yabancı düşmanlığını körüklemek ve her seçim takviminde sığınmacı meselesini gündeme taşıyabilmek için bir tahrikkar üslup ortaya koymaktadır." dedi.

500 bin gönüllü geri dönüş

Soylu, Devlet Bahçeli'nin bayramlarda memleketine giden Suriyelilerin geri alınmaması konusundaki açıklamalarını da değerlendirdi.

Bahçeli'nin grup toplantısını dinlediğini söyleyen Soylu, "Sayın Bahçeli'nin bu konuda daha önceki konuşmalarını ve MHP'nin göç raporunu okumuş birisi olarak söylüyorum; o gün ne söyleniyorsa bugün aynı anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya koyuluyor. Yani farklı bir üslup söz konusu değil. Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı.

"Bayram ziyaretlerine kısıtımız var"

Bugün bu mesele provoke ediliyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler.

490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir.

Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var." ifadelerini kullandı.