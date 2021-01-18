Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi SİNOVAC WEBSİTESİNE TÜRKİYE’DEN GİRİLEMİYOR

Sinovac sitesine neden girilemiyor? Sinovac sitesine nasıl girilir? Sinovac aşısı durduruldu mu? Türkiye'nin satın aldığı CoronaVac aşısının üreticisi Çinli Sinovac, web sitesine Türkiye'den erişimi engelledi: “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!” CoronaVac aşısı Türkiye’de uygulanmaya başlanan Sinovac firmasının internet sitesine Türkiye’den erişilemediği ortaya çıktı. Siteye sadece VPN değiştirilerek girilebilirken internet sitesinde firmanın ürünleri arasında CoronaVac aşısının olmaması dikkat çekti.

CoronaVac aşısı Türkiye’de uygulanmaya başlanan Sinovac firmasının internet sitesine Türkiye’den erişilemediği ortaya çıktı. Peki

Sinovac'ın sahibi kim? Çinli Sinovac aşısı güvenilir mi? Siteye sadece VPN değiştirilerek girilebilirken internet sitesinde firmanın ürünleri arasında CoronaVac aşısının olmaması dikkat çekti.

Türkiye'nin koronavirüs aşısı satın aldığı Çin menşeli CoronaVac aşısının üreticisi Sinovac, web sitesine Türkiye'den erişimi engelledi. Türkiye'deki IP adreslerinden Sinovac'ın websitesine girmeye çalışan kullanıcılar, 403 hata kodu alarak “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!” ifadesiyle karşılaşıyor.

Şu anda aşıları yalnızca Türkiye'de uygulanan Sinovac'ın neden böyle bir karar aldığı bilinmezken, Türkiye'den şirketin websitesine yalnızca VPN kullanılarak erişim sağlanabiliyor.

CoronaVac aşısının olmaması dikkat çekiyor

VPN aracılığıyla Sinovac'ın websitesine girildiğinde, Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısının firmanın ürünleri arasında yer almaması ise dikkat çekiyor. Öyle ki şirketin websitesindeki ürünler sayfasında Inlive, Healive, Bilive, Anflu, Panflu, Panflu 1 aşıları listeleniyor.

Türk hackler Sinovac'ın sitesine sızmıştı

Daha önce "Root Ayyıldız" isimli Türkiye merkezli bir grup, Sinovac'ın websitesine sızmıştı. Kendilerini "Türk Siber Ordusu" olarak tanımlayan grup sitede Türkiye ile Doğu Türkistan bayraklarını paylaşarak, "Al bayraktan, Gök bayrağa selam olsun. Cuma namazını Çin Seddi'nde kılmayı nasip et yarabbi. Ruhum bedenim ve fikrim her şey Müslüman Türk milletine feda olsun. Ölümümden sonra ruhum sizlerle hep beraber. Bu cihanda bir araya gelemesek de Uygur güzeli elbet bir gün orağımız olur" notunu paylaşmıştı.

SİNOVAC WEBSİTESİNE TÜRKİYE’DEN GİRİLEMİYOR



Aşı çalışmalarının başlaması tartışmaları da beraberinde getirirken aşıyı üreten firma Sinovac’ın internet sitesine Türkiye’den girilememesi tartışmalara neden oldu.

SİNOVAC SİTEYE SADECE VPN İLE GİRİLEBİLİYOR



Türkiye’den Sinovac firmasının internet sitesine girilmeye çalışıldığında “Sizin Ip’niz bu websitesine ulaşamıyor” uyarısı verirken siteye VPN değiştirilerek girilebiliyor.

CORONAVAC FİRMA ÜRÜNLERİ ARASINDA YER ALMIYOR

Siteye VPN değiştirerek girildiğinde ise CoronaVac aşısı firmanın ürünleri arasında görülemiyor. Sitede yer alan aşılar Inlive, Healive, Bilive, Anflu, Panflu, Panflu 1 şeklinde gözüküyor. Durumun farkına varan vatandaşlar ise 12 Ocak’tan beri firmanın sitesine girilememesine tepki gösteriyor.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkilerden bazıları:

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ’NÜN SİTESİNDE DE ÜRÜNLER ARASINDA YOK

Sinovac’ın Türkiye Distribütörü Keymen’in internet sitesinde de korona virüs aşısı ürünler arasında yer almıyor.





FATİH ALTAYLI DA KONUYA DEĞİNDİ

Konuya “Bugünlerde merak ettiklerim” başlıklı yazısında değinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “En önemli ürünü şu anda sadece Türkiye’de kullanılan bir firma, internet adresini Türkiye’den erişime niye kapar? Herhalde firmanın Türkiye distribütörü bir yanıt verecektir” diye yazdı.

SİNOPHARM’IN İKİ ÜST DÜZEY İSMİ İSTİFA ETMİŞTİ

Diğer taraftan Çin Devleti’ne ait olan ve Çin’de Sinovac yerine aşıları uygulanan Sinopharm’ın iki üst düzey yöneticisinin istifası etmesi dikkat çekmişti. Sinopharm’ın yan kuruluşu China National Medicines Corp.’un direktörü Li Zhiming ve denetim komitesi üyesi Li Hui’nin istifalarının kişisel nedenlerden ötürü olduğu belirtilmişti.

Hong Kong’da, Çinli Sinovac firmasının ürettiği Covid-19 aşısının dağıtımının veri eksikliği nedeniyle ertelenmesi söz konusu.

Financial Times’ın haberine göre, bu gelişme Pekin’in gelişmekte olan ülkelere satmak istediği aşıyla ilgili şeffaflık endişelerinin artmasına neden oldu.

Sinovac aşısıyla ilgili herhangi bir şüphe, Hong Kong’da hükümetin ücretsiz aşı stratejisiyle ilgili siyasi gerilimin tırmanmasına yol açabilir.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam, anakara Çin’de geliştirilen aşılarla ilgili bazı vatandaşları ikna etme sürecinde zorlanıyor.

Lam, aralık ayında Sinovac’ın ocakta aşıları teslim edeceğini ve riskli gruplara uygulanmasının başlayacağı beklentisi içinde olduğunu bildirmişti.

Ancak hükümetin aşı kurulunun başı, aşının bu ay içinde onay almasının mümkün görünmediğini belirtti. Kuruldan Wallace Lau “Bize başvuru yapılmadı, şirketten belgeler teslim edilmedi. Dolayısıyla tavsiye kurulu Sinovac aşısını değerlendirmeyecek” dedi.

Sinovac farklı üçüncü faz sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapmamakla eleştiriliyor. Brezilya başta yüzde 70’in üstünde açıkladığı etkinlik oranlarını güncelleyerek yüzde 50.4’e düşürmüştü.

Hong Kong, Sinovac dışında Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca ile Fosun Pharma aşıları için de anlaşma yaptı.

Lau, gerekli belgerli teslim eden tek aşının Pfizer/BioNTech olduğunu, bu ay içinde onay alıp önümüzdeki ay uygulanmasına başlanacağını beklediklerini ifade etti.