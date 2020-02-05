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Türkiye'de Tükettiğimiz İthal çekirdekte koronavirüs Olduğu Tesbit Edildi

Türkiye'de Tükettiğimiz İthal çekirdekte koronavirüs Olduğu Tesbit Edildi

Türkiye'de Tükettiğimiz İthal çekirdekte koronavirüs Olduğu Tesbit Edildi
05 Şubat 2020 Çarşamba 13:55

 Türkiye'de Tükettiğimiz İthal çekirdekte koronavirüs Olduğu Tesbit Edildi

Vuhan'da meydana gelen ve bütün dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Türkiye'deki Çin çekirdeği olan siyah çekirdek te payına düşeni alır.
Tüm Kuru Yemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Karaman "Şu anda ülkeye siyah çekirdek sokmuyoruz . Koronavirüs sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tedbir amaçlı, Çin'den gelen siyah çekirdeğin ülkeye girişini geçici olarak bekletti . Bu nedenle ithalatçılar rakamı çoğalttı . Limana gelen ürünler içeri almıyoruz yolluyoruz " dedi. Son seneler içerisinde Çin'den gelen çekirdeğe büyük istek ve talep olduğunu anlatan Karaman "Türkiye'de iki üç sene öncesine kadar yüzde 95 beyaz ayçekirdeğe aşıktı . Fakat vatandaşlar siyah çekirdek talep etti . nedeni ise beyaz çekirdeğe göre daha kaliteli daha içi dolu olması. Bu siyah çekirdek i ise Çin'den geliyor ve bu sebeple el yakıyor biraz pahalı. Halka siyah çekirdeğin Çin'den geldiği net bir şekilde anlatılırsa, bilinmiş olsa  fiyatlar azalacaktır . Talep olmazsa, ithalat da olmaz" diye anlattı .

 Dolara endeksli olması sebebiyle fiyatlarda artışlar yaşanabiliyor. Ankara Kahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli de "Ülkemizde tüketilen çekirdeklerin büyük bir kısmı ithal ediliyor. Sıkıntı, piyasada ürünlerin tek elde toplanması. Buna virüs de eklenince, ürünler 'yok'a olacak . Rakamlar, az miktarda firmalarca belirleniyor ve fiyatlar yükseliyor " ifadelerinde bulundu . Öte yandan çekirdekte fiyat çogalmasının yanı sıra gramaj oyunu da açıklandı . Ağırlığı düşürüp fiyatı indirmeyenler yine ortaya çıktı. fazla tercih edilen bir çekirdek firması daha önce 76 gramlık paket çekirdeği 2 liraya satarken, ağırlığı 44 grama düşürüp yine aynı fiyattan satmaya başladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ÇEKİDEK
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