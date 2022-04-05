Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi

Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, aylar geçmesine rağmen sıfır araç üretimini etkiliyor.

Öte yandan, ülkemizde dolar kurunun yükselmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle sıfır araç fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Otomobil üreticileri, neredeyse her ay tüm sıfır modellerin fiyatlarını artırıyor.

Aynı zamanda bu fiyat artışları, bazı otomobillerin ÖTV dilimini değiştirip fiyatların daha da yukarılara çıkmasına neden oluyor.

NİSANDA DA ZAM GELDİ

Nisan ayının gelmesiyle birlikte beklenen oldu ve birçok sıfır otomobilde 50 bin liraya varan fiyat artışları yaşandı.

Biz de sizler için nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 393 bin 500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 443 bin 500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450 bin 300 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 545 bin 800 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 332 bin TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 459 bin TL

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 579 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 499 bin TL

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 384 bin 900 TL

SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 507 bin 900 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 562 bin 900 TL

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 328 bin 100 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 484 bin 500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 460 bin 500 TL

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - 484 bin 500 TL

DACIA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 386 bin 900 TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 372 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 394 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 433 bin TL

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 397 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 402 bin TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 289 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 389 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 469 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli - 316 bin 900 TL

EASY SEDAN 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 364 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli - 311 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 402 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin - 331 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 324 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 439 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 390 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 355 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 387 bin 900 TL

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli - 320 bin 500 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 375 bin 400 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 381 bin 100 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP - 398 bin 100 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 427 bin 200 TL

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive - 440 bin 400 TL

Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Premium - 570 bin 800 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 262 bin 400 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 294 bin 450 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzinli) - 310 bin 500 TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 310 bin 500 TL

Yeni i20 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik (Benzinli) - 357 bin 250 TL

Yeni i20 1.4 MPI 100 PS Style Otomatik (Benzinli) - 363 bin 050 TL

BAYON 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel (Benzinli) - 362 bin 700 TL

BAYON 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik (Benzinli) - 397 bin 500 TL

KIA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 316 bin 900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 322 bin 900 TL

Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 319 bin 900 TL

RIO 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 382 bin 900 TL

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 379 bin 900 TL

STONIC 1.0L 100 PS Manuel - Benzin - Cool - 395 bin 900 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT - 327 bin 250 TL

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 92PS düz vites Visia - 392 bin 700 TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Visia - 450 bin 800 TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 480 bin 700 TL

OPEL

Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 Elegance - 379 bin 900 TL

Corsa 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION - 469 bin 900 TL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 449 bin 700 TL

PEUGEOT

Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT- 362 bin 500 TL

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 460 bin TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 313 bin TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 355 bin TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 445 bin TL

Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 455 bin TL

SUZUKI

Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno - 83 PS Otomatik Benzinli 4x2 - 467 bin TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision - 391 bin 450 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 432 bin 250 TL

COROLLA 1.5 Dream - 449 bin 350 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 467 bin 250 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 496 bin 950 TL

Yeni Yaris 1.0 Vision - 363 bin 600 TL

Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.