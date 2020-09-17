Türkiye'de hastanelerdeki yatak doluluk oranları

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele'de Türkiye geneli hastanelerin yatak doluluk oranlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunu.

Günün tablosuyla birlikte, salgın süreciyle ilgili yaşanan gelişmeleri, aşı çalışmaları ve alınması gereken tedbirleri yine kamuoyu ile paylaşan Koca, hastanelerin doluluk oranlarına ilişkin de bilgi verdi.

HASTANELERİN YATAK DOLULUK ORANI

Sağlık Bakanı, vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte, hastanelerde yer bulunmadığı yönündeki iddiaları boşa çıkararak, Türkiye'nin hastanelerindeki yatak doluluk oranlarını gösteren bir harita paylaştı.

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