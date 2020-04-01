Türkiye'de Hangi İlde Kaç Koronavirüs Vakası Var! İşte İl il Koronavirüs Vaka Haritası

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün 13:30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından kameralar karşısına geçti, son dakika olarak alınan kararlara ve son koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yaptığı açılamada bugün yapılan 14 bin 396 test sonucunda malesef yine artış oldu ve 2 bin 148 vaka tanısı konduğunu ve koronavirüs vaka sayısının 15 bin 679'a çıktığını duyuran Koca, vakaların illere göre dağılımını da açıkladı.

EN FAZLA Koronavirüs Vakası İSTANBUL'DA

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı, Ayrıca bakanlığın hazırladığı illere göre vaka dağılım haritasını basın mensuplarıyla paylaşan Bakan Koca, en fazla vakanın İstanbul'da olduğunu bildirdi.

İKİNCİ Koronavirüs Vakası Sırasında İZMİR VAR

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka tespit edildiğini belirtti.

İşte tüm illerin tam vaka listesi

Kırklareli 35

Edirne 89

Tekirdağ 101

İstanbul 8.852

Kocaeli 410

Sakarya 207

Yalova 46

Çanakkale 24

Balıkesir 87

Bursa 135

Bilecik 5

Kütahya 5

Eskişehir 83

Düzce 21

Bolu 6

Bartın 8

Zonguldak 112

Karabük 10

Kastamonu 13

Çankırı 13

Sinop 31

Çorum 29

Amasya 24

Samsun 112

Yozgat 13

Kırıkkale 22

Ankara 712

Kırşehir 4

Nevşehir 18

Kayseri 109

Aksaray 4

Afyonkarahisar 11

Uşak 38

Manisa 65

Isparta 268

Konya 584

Niğde 3

Adana 197

Karaman 12

Mersin 9

Antalya 95

Muğla 43

Aydın 12

Denizli 81

İzmir 853

Osmaniye 31

Gaziantep 37

Kilis 16

Hatay 22

Şanlıurfa 33

Kahramanmarış 15

Adıyaman 26

Malatya 49

Sivas 67

Erzincan 17

Tunceli 6

Bingöl 8

Muş 11

Elazığ 9

Diyarbakır 26

Batman 2

Mrdin 34

Şırnak 1

Nakkari 2

Van 26

Bitlis 22

Siirt 32

Ağrı 29

Erzurum 86

Bayburt 18

Giresun 61

Ordu 73

Trabzon 74

Rize 88

Artvin 15

Ardahan 5

Kars 25

Iğdır 25

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©