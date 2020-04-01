Türkiye İl il Koronavirüs Vaka Haritası, Sağlık Bakanı, Türkiye'deki corona virüs vakalarının illere göre dağılımını açıkladı, Hangi İlde Kaç Koronavirüs Vakası Var, En çok koronavirüs vakası hangi İlde?, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Sivas, Trabzon, Samsun, Nevşehir, Niğde, Diyarbakır, Muğla, Tekirdağ, Bursa ve Tüm Türkiye Koronavirüs vaka sayıları Kaç İşte Detaylar..
Türkiye'de Hangi İlde Kaç Koronavirüs Vakası Var! İşte İl il Koronavirüs Vaka Haritası
Türkiye İl il Koronavirüs Vaka Haritası, Sağlık Bakanı, Türkiye'deki corona virüs vakalarının illere göre dağılımını açıkladı, Hangi İlde Kaç Koronavirüs Vakası Var, En çok koronavirüs vakası hangi İlde?, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Sivas, Trabzon, Samsun, Nevşehir, Niğde, Diyarbakır, Muğla, Tekirdağ, Bursa ve Tüm Türkiye Koronavirüs vaka sayıları Kaç İşte Detaylar..
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün 13:30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından kameralar karşısına geçti, son dakika olarak alınan kararlara ve son koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yaptığı açılamada bugün yapılan 14 bin 396 test sonucunda malesef yine artış oldu ve 2 bin 148 vaka tanısı konduğunu ve koronavirüs vaka sayısının 15 bin 679'a çıktığını duyuran Koca, vakaların illere göre dağılımını da açıkladı.
EN FAZLA Koronavirüs Vakası İSTANBUL'DA
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı, Ayrıca bakanlığın hazırladığı illere göre vaka dağılım haritasını basın mensuplarıyla paylaşan Bakan Koca, en fazla vakanın İstanbul'da olduğunu bildirdi.
İKİNCİ Koronavirüs Vakası Sırasında İZMİR VAR
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka tespit edildiğini belirtti.
İşte tüm illerin tam vaka listesi
Kırklareli 35
Edirne 89
Tekirdağ 101
İstanbul 8.852
Kocaeli 410
Sakarya 207
Yalova 46
Çanakkale 24
Balıkesir 87
Bursa 135
Bilecik 5
Kütahya 5
Eskişehir 83
Düzce 21
Bolu 6
Bartın 8
Zonguldak 112
Karabük 10
Kastamonu 13
Çankırı 13
Sinop 31
Çorum 29
Amasya 24
Samsun 112
Yozgat 13
Kırıkkale 22
Ankara 712
Kırşehir 4
Nevşehir 18
Kayseri 109
Aksaray 4
Afyonkarahisar 11
Uşak 38
Manisa 65
Isparta 268
Konya 584
Niğde 3
Adana 197
Karaman 12
Mersin 9
Antalya 95
Muğla 43
Aydın 12
Denizli 81
İzmir 853
Osmaniye 31
Gaziantep 37
Kilis 16
Hatay 22
Şanlıurfa 33
Kahramanmarış 15
Adıyaman 26
Malatya 49
Sivas 67
Erzincan 17
Tunceli 6
Bingöl 8
Muş 11
Elazığ 9
Diyarbakır 26
Batman 2
Mrdin 34
Şırnak 1
Nakkari 2
Van 26
Bitlis 22
Siirt 32
Ağrı 29
Erzurum 86
Bayburt 18
Giresun 61
Ordu 73
Trabzon 74
Rize 88
Artvin 15
Ardahan 5
Kars 25
Iğdır 25
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