Türkiye'de Hangi İlde Kaç Koronavirüs Vakası Var! İşte İl il corona virüs ÖLÜM Haritası, Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü il 117 ile İstanbul oldu. İkinci sırada 18 ölümle İzmir var, Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü il 117 ile İstanbul oldu. İkinci sırada 18 ölümle İzmir var, Türkiye'de Hangi İlde Kaç Korona Virüs Ölümü Var? Detaylar Haberde...

Türkiye'de Hangi İlde Kaç Koronavirüs Ölümü Var! İşte Türkiye'de İl İl Korona Ölümlerinin Sayısı Türkiye'de Hangi İlde Kaç Koronavirüs Vakası Var! İşte İl il corona virüs ÖLÜM Haritası, Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü il 117 ile İstanbul oldu. İkinci sırada 18 ölümle İzmir var, Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü il 117 ile İstanbul oldu. İkinci sırada 18 ölümle İzmir var, Türkiye'de Hangi İlde Kaç Korona Virüs Ölümü Var? Detaylar Haberde... Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün 13.30 da başlayan bilim kurulu toplantısının bitmesinin hemen sonrasında kameralr karşına geçerek Türkiye'ye Ait Tüm Korona virüs Bilgilerini il il paylaşarak koronavirüs nedeniyle il il hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında Ülkemizde bugün hayatınını kaybeden 63 kişiyle birlikte, toplam ölü sayısı 277'ye yükseldi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Türkiye genelinde ölümlerin illere göre dağılımı hakkında bilgi verdi. Hayatını kaybeden 277 vatandaşımızdan 117'sinin İstanbulda olduğunu söyleyen Koca, İstanbul'u 18 ölüme İzmir'in izlediğini söyledi. EN FAZLA Korona Virüs Ölüm Sayısı İSTANBUL'DA Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca yaptığı açıklamada en fazla ölüm olan illeri şu şekilde sıralayarak; "İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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