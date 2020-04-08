Türkiye'de en genç corona virüsü vakası o ilde çıktı!

Burdur'daki Çeltikli ilçesinde malesef en genç korona virüsü vakasına rastlandı..

Dünya Çin'in wuhan şehrinde çıkan ve tüm herkesi tehdit eden Corona virüsü malesef ülkemizi de son derece tehdit eder duruma geldi..Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de ciddi rakamlara ulaştı bu illet..

BURDUR İLİMİZDE BAĞLI ÇELTİKLİ İLÇESİNDE EN GENÇ VAKAYA RASTLANDI!

Burdur Çeltikli ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki çocuğun yüksek ateşi sebebi ile hastaneye kaldırılması sonucu çocuğun corona virüsüne yakalandığı anlaşıldı.

Yapılan test malesef pozitif çıktı!

Türkiye'de bilinen en genç birey olan 3 yaşındaki evladımız hastanede tedavi altına alındı..Acil durumu nedeni ile Bucak devlet hastanesine götürülen çocuk,yüksek ateş yaşaması ile hemen corona virüsü testi yapıldı.

Bucak devlet hastanesinde karantina alınan 3 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.Kamusaati.com'un Bucak hastanesinden bilgi almak istese de herhangi bir bilgiye şuan için ulaşamadık.

Ayrıca, Çocuğun ailesi ve oturduğu Çeltikçi'deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı.

Burdur Çeltikli'de çıkan corona vakası Türkiye'de bilinen en genç corona vakası.

Tüm Burdur'lu vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz