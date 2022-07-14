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Türkiye'de en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oluyor

Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, emekli maaşlarından sonra zamlı bekçi maaşlarının da netleşmesi bekleniyor. TÜİK verilerine göre en düşük bekçi maaşının 10 bin 293 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Türkiye'de en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oluyor
Kamusaati
Kamusaati
14 Temmuz 2022 Perşembe 13:25

Türkiye'de bir yandan enflasyonun düşürülmesi adına çalışmalar devam ederken, diğer yandan mevcut enflasyon üzerinden zamlar yapılmaya devam ediyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının ardından bekçilere yapılacak zam oranı da ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK BEKÇİ MAAŞI 10.293 TL

Yapılan açıklamalara göre en düşük bekçi maaşı 10.293 TL olduğu duyuruldu. Bekçi maaşlarına ilişkin net detaylar henüz belli olmasa da en düşük rakamın 10 bin 293 TL olduğu belirtildi. Gelecek yeni veriler sonrasında ise bekçilerin ilkokul, lise ve üniversite mezuniyetlerine göre ne kadar maaş alacakları açıklanacak.

Ocak 2022'de zamlı bekçi maaşları şu şekildeydi:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 6 bin 535 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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