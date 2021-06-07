Türkiye'de Bugün 765 farklı yerde seçim var (Sandığa giden kısıtlamadan muaf)

Yurt genelinde bugün 764 köy ve mahallede ölüm ya da farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıyor. İstanbul'da 14 mahalleye sandık kuruldu. Yargı süreci sonucu 7 yılın ardından belde statüsü kazanan Afyonkarahisar Güney'de de belde beldiye başkanlığı seçimi var. Seçmenler ve görevliler de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün ara seçimler yapılıyor.

Türkiye genelinde 765 yerde sandığa gidilecek seçimde, İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

11'İ KADIN 62 ADAY YARIŞIYOR

71 bin seçmen sandık başına gideceği İstanbul’da muhtarlık için toplam 62 aday yarışırken, adayların 11’ini kadınlar oluşturuyor.

Bayrampaşa Vatan Mahallesi’nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi’nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi’nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi’nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi’nde 3, Çatalca’da Ormanlı Mahallesi’nde 7, Kaleiçi Mahallesi’nde 5, Beyoğlu’nda Asmalı Mescit Mahallesi’nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi’nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi’nde 2 aday bulunuyor. Mecidiyeköy 3, Ormanlı, Anadolu Kavağı, Feriköy, Katipmustafa Çelebi, Asmalı Mescit, Cihannüma, Vatan ve Sanayi mahallelerinde birer kadın, muhtarlık için mücadele edecek.

HES KODU OLMAYANLAR ALINMADI

Seçim heyecanı yaşanan mahallelerden biri olan Güngören Sanayi Mahallesi’nde de hazırlıklar sabah 07.00’da başladı. Oylama öncesi Gündoğdu İlkokulu’na gelen görevliler, 30 sandıkta yapılacak seçimler için sınıfları hazırladı. Zarflar ve sandıklar mühürlendi, sınıflar numaralandırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okulda polis ekipleri, HES kodu sorgulaması yaptı, HES kodu olmayan görevliler ve seçmenler okula alınmadı. 9001 seçmenin oy kullanacağı seçimde, 08.00’da başlayan oylama işlemi saat 17.00’da sona erecek.

“ZOR BİR SEÇİM OLACAK”

Muhtar adaylarından Ünal Yılmaz, “Seçimlerin mahallemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Zor bir seçim olacak. Biliyorsunuz ara bir seçim. Ara seçimlerde adaylar biraz daha fazla oluyor. Biraz daha sıkışık oluyor. Pandemi sürecinde, sokağa çıkma yasağında olsun, öğrenciler de sınavda zaten bugün. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin” diye konuştu.

“MAHALLEMİZE DAHA İYİ HİZMET EDECEK OLAN KAZANSIN”

Oyunu kullanan adaylardan Abdülkadir Sofuoğulları ise, “Bu yarışta biz de varız. Oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah iyi olan değil de mahallemize daha iyi hizmet edecek olan kazanır. İnşallah bu süreçte de iyi olan biz olacağız” dedi.

7 YIL SONRA SANDIK BAŞINA GİTTİLER

Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan, daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Seçimde 8 belediye başkan adayı seçime katılırken seçmenler sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Güney İlkokulunda 1830 seçmen kurulan 8 sandıkta oy kullanacak. Sorunsuz başlayan oy kullanma işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

Belde de belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapılıyor. Jandarma ekipleri seçimlerin sorunsuz geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Oyunu kullanan Mevlüt Aytekin, köylerinin yeniden belediye olmasından memnun olduğunu ifade etti.

Ahmet Çetin, belediye olması için 7 yıl çok uğraş verdiklerini ve oy kullanmaktan mutlu olduklarını söyledi.