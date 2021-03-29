Türkiye'de aşı uygulamasında 15 milyon doz geçildi

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti.

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşı kampanyasında kritik bir eşik daha geride kaldı.

Sağlık altyapısı yatırımları ve yeterli sağlık çalışanı istihdamının etkisiyle, Çin'den getirilen Sinovac koronavirüs aşıları kısa sürede vatandaşlara uygulanıyor.

Risk ve yaş gruplarına göre hazırlanan çizelge doğrultusunda devam eden aşı çalışmalarında bugün 60 yaş üstü vatandaşlar ve eşlerinin de aşılanmasına başlandı.

UYGULANAN DOZ SAYISI 15 MİLYONU AŞTI

Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti.

Şimdiye kadar 8 milyon 405 bin 444 kişiye ilk doz uygulanırken, 6 milyon 601 bin 232 kişinin ise 2 doz aşısı da yapıldı.

Veriler Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgilendirme Platformu'nda anlık olarak artmaya devam ediyor.