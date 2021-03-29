risk haritası
risk haritası
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0

Türkiye'de aşı uygulamasında 15 milyon doz geçildi

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti.

Türkiye'de aşı uygulamasında 15 milyon doz geçildi
29 Mart 2021 Pazartesi 23:09

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşı kampanyasında kritik bir eşik daha geride kaldı.

Sağlık altyapısı yatırımları ve yeterli sağlık çalışanı istihdamının etkisiyle, Çin'den getirilen Sinovac koronavirüs aşıları kısa sürede vatandaşlara uygulanıyor.

Risk ve yaş gruplarına göre hazırlanan çizelge doğrultusunda devam eden aşı çalışmalarında bugün 60 yaş üstü vatandaşlar ve eşlerinin de aşılanmasına başlandı.

UYGULANAN DOZ SAYISI 15 MİLYONU AŞTI

Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti.

Şimdiye kadar 8 milyon 405 bin 444 kişiye ilk doz uygulanırken, 6 milyon 601 bin 232 kişinin ise 2 doz aşısı da yapıldı.

Veriler Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgilendirme Platformu'nda anlık olarak artmaya devam ediyor.

Türkiye de aşı uygulamasında 15 milyon doz geçildi #1

Türkiye de aşı uygulamasında 15 milyon doz geçildi #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber