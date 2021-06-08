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Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 8 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 557'si semptomatik olmak üzere 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236'ya yükseldi. Vefat sayısı 86 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 836 oldu.

Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi
08 Haziran 2021 Salı 19:37

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 557'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 86 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 341'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 300 bin 236'ya yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 836 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 44 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi

DÜN DE VAKA SAYISI 5 BİN SEVİYESİNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, 495'i semptomatik olmak üzere 5 bin 674 yeni vaka tespit edilmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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