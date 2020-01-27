Türkiye'de 2019 Yılında en Çok Kullandığımız Mobil  Uygulamalar

Türkiyede 2019 Yılında en Çok Kullandığımız Mobil Uygulamalar Türkiye'de en çok kullanılan mobil uygulamalar ve bu uygulamaların aylık ziyaretçi sayıları Türkler Ençok Hangi uygulamaları tercih ediyor..İşte Detaylar

'Araştırma Şirketi Gemius'un, Türkiye'de en çok kullanılan telefon uygulamalarını belirledi. İlginç verilerin bulunduğu listenin en zirvesinde beş yıldızlı hayatı kolaylaştıran uygulama WhatsApp oldu.

Araştırma Şirketi verilerince Ülke Müdürü İdil Kesten, Webrazzi Summit 2019 konuşmasında Türkiye'de en çok sevilen kullanılan mobil uygulamaları açıkladı . Konferansta ayrıca Türkiye'de mobil uygulama kullanımı kısmında dikkat çekici verilersu yüzüne çıkarıldı aktarıldı .

Şirket verileri ülkemizdeki mobil kullanan kişi sayısı 2016'da 40,5 milyon kişi , 2017'de 52,3 milyon kişi , 2018'de 56,9 milyon kişi , 2019 yılında ise 60,3 milyona ulaştığı tesbit edildi. Bu veriler neticesinde mobil uygulama tercihi kullanımı bariz şekilde seneden seneye baya çoğalıyor.

kullanan türklerin %53'ünü beylerden , %47'sini bayanlar oluşturuyor. AB kullanıcı bölümünde ise durum %33 iken C1 kullanıcı alanı %31 olarak açıklanıyor. telefonda kullanımın en yoğun bulunduğu yaş aralığı da %42 oranı ile 25-44 yaşlarındaki bireyler tarafınca olduğu tesbit edilmekte.

Ülkemiz sınırlarında en fazla işgören uygulamayı açıklayacak olursak, ilk sırada WhatsApp var. WhatsApp, 44 milyon aylık ciddi kullanıcı sahibi ziyaretçisi olan ve uygulamaya erişim %87 oranında olduğu bilinmektedir .

İkinci sıra yı YouTube uygulaması alıyor ve toplamsite ziyaretçisi 46 milyon 898 bin 267 sayısı iken , bunun 43 milyon 327 bin 339'u mobil olarak ilgilene kısımdan geliyor. üçüncü bölümde Facebook'un 43 milyon 748 bin 609'luk toplam ulaşımında telefon kullanıcıların payı 41 milyon kişi 407 bin 773 kişi sayısı olarak karşımıza çıkıyor.

Bir ilginç uygulama veri ise kişisel bilgi içeriğine sahip resmi kurum barındıran uygulamalarından geldi o uygulama da e-Devlet tir aylık net ziyaretçi sayısı 13 milyon olur iken yine bir resmi işleyişe sahip hastane işlerini sağlık bilgilerini barındıran uygulamanın biri de, 182 - Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin mobil uygulamasıdır aylık gerçek ziyaretçi sayısı 4,5 milyon kişi olarak karşımıza çıktı

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