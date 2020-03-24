Yurtlarda Kaç Kişi Karantina Altında?, İllere Göre Koronavirüs Karantina Sayıları, Gençlik ve spor bakanlığı açıkladı, Türkiye'de 11 Bin 269 Kişi Koronavirüs Karantina Altında! İşte İllere Göre Karantinaya Alınan Kişi Sayıları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'de 11 Bin 269 Kişi Koronavirüs Karantina Altında! İşte İllere Göre Karantinaya Alınan Kişi Sayıları

Yurtlarda Kaç Kişi Karantina Altında?, İllere Göre Koronavirüs Karantina Sayıları, Gençlik ve spor bakanlığı açıkladı, Türkiye'de 11 Bin 269 Kişi Koronavirüs Karantina Altında! İşte İllere Göre Karantinaya Alınan Kişi Sayıları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüs şüphesi ile Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Gençlik ve spor bakanlığının sorumluluğundaki yurtlara yerleştirilmişti. İllere Göre Koronavirüs Karantina sayısındaki 1. sırayı Ankara alırken ikici sırada Konya ve 3. sırada İstanbul var. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Bugüne dek ülkemizin pırıl pırıl evlatlarına yuva olan yurtlarımız, bugün yurt dışından gelen misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Bu süreçte yurtlarımızın ilk adres olması, bu binaların hakiki anlamda milletimize ‘yurt’ olduğunun en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Türkiye’ye dönen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini geçireceği adres Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ana kadar yurtdışından gelen 11 bin 269 vatandaşımızın, 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 23 ilde karantina yurduna dönüştürülen yurtlar ve kalan vatandaşlarımızın sayısı ise şöyle:

‘’ADANA (Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu) Katar’dan gelen 134 kişi.

AĞRI Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurdu’nda İran’dan gelen 3 kişi ANKARA (Şehit Özel Harekatçılar Yurdu,

Milli İrade Yurdu, Gölbaşı Yurdu, Haymana Öğrenci Yurdu) Umre’den gelen 3 bin 58 kişi.

ARDAHAN (Kaşgarlı Mahmut Yurdu’nda) Azerbaycan’dan gelen 58 kişi

AYDIN (Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu) Lüksemburg’dan gelen 180 kişi.

BARTIN (Çeşm-i Cihan Yurdu) Umre’den gelen 21 kişi.

BİLECİK (ErtuğruLGazi Öğrenci Yurdu) 69 asker. BOLU (Hayretttin Tokadi ve Seyit Avşar yurdu) Yunanistan ve Kolombiya’dan gelen 49 Kişi

ESKİŞEHİR (Gündüzalp Yurdu) Umre’den gelen 254 kişi.

HATAY (Yayladağı Yurdu) Lübnandan gelen 6 kişi.

IĞDIR (Iğdır Yurdu) Azerbaycan’dan gelen 39 kişi.

ISPARTA (Murad Hüdavendigar Yurdu) Umre’den gelen 586 kişi.

İSTANBUL (Kanuni Sultan Süleyman Yurdu, Florya Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Yurdu) Avrupa’dan gelen bin 955 kişi.

KASTAMONU(Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci ve Kastamonu Yurdu) Umre’den gelen ve asker toplam 97 kişi.

KAYSERİ (Hunat Hatun Yurdu) Umre’den gelen 252 kişi.

KIRKLARELİ (Hundi Hatun Yurdu) Gürcistan’dan, Portekiz’den, Lüksemburg’dan, Cezayir’den, Özbekistan’dan Kazakistan Kanada ve Tunus ’dan toplam 487 kişi.

KOCAELİ (Ali Fuat Cebesoy Yurdu, Canfeda Hatun Yurdu, Şerife Gelin Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Yurdu) Avrupa’dan ve Tunus’tan gelen 891 kişi.

KONYA (Tahir Büyükkörükçü Yurdu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu) Umre’den gelen 2 bin 180 kişi.

MERSİN (Kırkkaşık Yurdu, Mersin Kız Yurdu) Kıbrıs’tan gelen 393 öğrenci.

SAKARYA (Arif Nihat Asya Yurdu) Ukrayna’dan gelen 88 kişi.

ŞIRNAK (Cezeri yurdu) Kıbrıs’tan gelen 51 öğrenci.

TEKİRDAĞ (Süleymanpaşa Yurdu) Filipinlerden (çorlu Erkek Yurdu) Ukrayna ve Kazakistan’dan gelen 367 kişi.

ZONGULDAK (Nesibe Hatun Yurdu) Ukrayna’dan gelen 51 kişi

’’ Tuvalet ve banyoların bulunduğu odalarda vatandaşlar için buzdolabı, çalışma masası ile kişisel bakım ve temizlik malzemeleri bulunuyor, ayrıca internet hizmeti de veriliyor. Yurtlarda doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır halde bekliyor. Karantina altındaki vatandaşlara temizlik kiti de veriliyor.

Kaynak euronews.com , hurriyet.com.tr, aa.com

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