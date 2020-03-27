Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniyor Canlı yayın CNN TÜRK 27 MART 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Korona Virüsü İle Alakalı alınacak tedbirler için ulusa sesleniş konuşması 27 mart 2020

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ CORONA VİRÜSE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLERİ AÇIKLIYOR..SAAT 22,00 İTİBARI İLE ULUSA SESLENİYOR.

TÜM ÜLKEMİZ BAŞKANIMIZIN UYARILARINI,ÖNLEMLERİNİ VE BİLİM KURULUNUN ALDIĞI KARARLARI AÇIKLIYOR..

İŞTE CNN TÜRK ULUSA SESLENİŞ CANLI YAYINI 27 MART

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Dünyada şok etkisi yapan Çin'in wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan korona virüsü durdurulamıyor..Malesef İtalya'da 10 bin ölüm var an itibarı ile,ABD,Fransa,İspanya gibi ülkelerde

ise vaka ve ölüm sayılarının hızla artması nedeni ile tüm bölgelerde olağanüstü haller ilan edildi..

SAĞLIK BAKANI 19,00 DA AÇIKLADI VAKA SAYISI 2'YE KATLANDI VE 5698 OLDU

Süreci tüm gücüyle iyi yürüten Sn. Sağlık bakanımız Fahrettin Koca ,son açıklanan verilerle

bu işin böyle gitmeyeceğini zaten dolaylı olarak yoldan da açıklamış oldu.

HASTANELERDE YOĞUN BAKIMLARDA %66 DOLULUK ORANI VAR AÇIKLAMASI ŞİMDİDEN HERKESİ KORKUTTU..