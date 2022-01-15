Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklar listesi, görevleri ve yetkileri (GÜNCEL) 2022

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Yeni Başkanlık Sisteminde Bakanlar Kurulu Nasıl Belirleniyor?

Ülkemizde önceki parlementer sistemde seçimlerde en çok oy olan hükümeti kumak için gerekliğ milletvekili sayısına ulaşan partinin genel başkanı Başbakan konumunda olurken bakanları ise başbakan millet vekillerinden seçiyordu. Yeni başkanlık sisteminde ise Ülkedeki seçimlerin ardından yüzde 51 lik çoğunluğu yakalayan parti lideri Cumhurbaşkanı oluyor ve Başkan bakanlar kurulunu Dışardan milletvekili olmayan isimlerden atayabiliyor. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte Bürokratik hantallığın ortadan kaldırılması için bakanlıkların sayısı azaltılacak.

Bakanlar Kurulu ve Bakanların Tam Olarak Sorumluluları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyetinin bakanlar Kurulu ülkede çok kritik kararların alınmasını Ülkede ki hemen hemen herşeyin işleyişini sağlayan, çeşitli işlerde görev ve yetki alanı olan bakanlardan oluşan bir organdır. Görev paylaşımı yapılması örneğin sağlık alanındaki işleyişin sağlık bakanı, eğitim alanındaki işleyişin Milli eğitim bakanı gibi ülkeyi ilgilndiren bütün bir sistemin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Her bakanlık kendi görev alanı dahilinde faaliyet yürütmekle birlikte toplu şekilde bütün çeşitli işlerden sorumlu bakanların bir kurul çatısı altında verdikleri ortak kararlar da vardır. Bakanlar Kurulu’ nun ülkemizde adlandırılan nitelendirilen bir diğer adı da kabinedir. bakanlar kurulu Siyasal, kolektif, cezai ve hukuki manada bir çok sistemin işlemesinde sorumluluklara sahiptir. Peki Bakanlar Kurulu’ nun yerine getirdiği bu görevler nelerdir?

Fuat OKTAY Cumhurbaşkanı Yardımcısı



Abdulhamit GÜL Adalet Bakanı



Derya YANIK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı



Vedat BİLGİN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı



Murat KURUM Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Dışişleri Bakanı



Fatih DÖNMEZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı



Mehmet M. KASAPOĞLU Gençlik ve Spor Bakanı



Dr. Nureddin NEBATİ Hazine ve Maliye Bakanı



Süleyman SOYLU İçişleri Bakanı



Mehmet Nuri ERSOY Kültür ve Turizm Bakanı



Mahmut ÖZER Millî Eğitim Bakanı



Hulusi AKAR Millî Savunma Bakanı



Fahrettin KOCA Sağlık Bakanı



Mustafa VARANK Sanayi ve Teknoloji Bakanı



Bekir PAKDEMİRLİ Tarım ve Orman Bakanı



Mehmet MUŞ Ticaret Bakanı



Adil KARAİSMAİLOĞLU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Bakanlar Kurulunu Görev Alanı

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar kurulu idare merkezi ile yasama organı olan meclis arasında köprü görevi görmektedir. Bakanlar Kurulunun diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir;

Ülkedeki genel siyaseti kontrol altında tutmak

Gerekli gördüğü durumlarda OHAL kararı verebilmek

kararı verebilmek Bütçe ve kesin hesap ile ilgili yasa tasarıları hazırlamak

Yasa tasarısı hazırlamak

Nizamname çıkarmak

çıkarmak Kanun Hükmünde kararname çıkarma yetkisi

Cumhurbaşkanının başkanlığı ile toplanacak Bakanlar Kurulunda sıkı yönetim ilan edebilme yetkisi

ilan edebilme yetkisi Ülkede milli anlamda güvenliği tesis etmek

Türk Silahlı Kuvvetlerini ülke savunmasına hazırlamak gibi görevleri vardır.

Türkiye'de toplam 17 bakanlık bulunmaktadır. Her bir bakanlığın görev ve sorumlulukları farklıdır. Milletvekillerinden seçilen bakanlar, yeni görevlerine atanmadan önce istifa eder. Cumhurbaşkanı bakanları atama ve görevine son verme yetkisine sahiptir.

Bakanlıkların Görev ve Yetkileri

1- Adalet Bakanılığı:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Personal Genel Müdürlüğü başta olmak üzere toplam 16 merkez teşkilatı Adalet Bakanlığına bağlıdır. Görevleri, mahkemeleri açıp kaldırmak, hukuki mevzuatları düzenlemek, yasal düzenlemeleri onaylamak, ülke genelinde icra işlemlerini yürütmek.

2- Aile Bakanlığı:

Görevleri,: çocuklara mahremiyet eğitiminin verilmesi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek için gerekli adımların atılması ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmak

3- Sağlık Bakanlığı:

Görevleri, halk sağlığını korumak adına çeşitli ilaçlar üretmek, çeşitli firmalara ilaç ithalat izni vermek, salgın olduğunda kamuoyunu bilgilendirmek, hijyenik malzemelerin üretilmesini ve halka ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlamak, hastaneleri ve sağlık ocaklarını denetlemek

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

Görevleri, çevre kirliliğini ve çarpık kentleşmeyi önlemek, devlete karşı dayanıksız binaları tespit etmek

5- Dışişleri Bakanlığı:

Görevleri, diğer ülkelerle diplomasi ilişkileri yürütmek, yurt dışındaki gelişmeler hakkında cumhurbaşkanını ve kamuoyunu bilgilendirmek

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Görevleri, ülkeye ait yer altı ve yer üstü kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

7- Gençlik ve Spor Bakanlığı

Görevleri, Spor salonu ve stadyum açmak, gençleri spora teşvik eden yayınlar ve programlar hazırlamak

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı

Görevler, ülkenin ekonomik faaliyetlerini ve maaşları düzenlemek,

9- İçişleri Bakanlığı

Görevleri, ülke güvenliğini sağlamak, suç unsurlarıyla mücadele etmek, kaçakçılığı takip etmek ve önlemek

10- Milli Eğitim Bakanlığı

Görevleri, müfredatı düzenlemek, okulları denetlemek, yurt açmak

11- Ticaret Bakanlığı

Görevleri iç ve dış ticarette gerekli düzenlemeler yapmak

12- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Görevleri, fabrika açıp istihdam yaratmak, üretim tesislerini denetlemek, sanayi alanında üretilen ürünleri denetlemek

13- Tarım ve Orman Bakanı

Görevleri, çiftçilere gerekli kredileri sağlamak, gıda üreten firmaları denetlemek ve ifşa etmek

14- Milli Savunma Bakanlığı

Görevleri ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak, orduya bağlı birimleri denetlemek

15- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Görevleri, kara, deniz ve hava ulaşımında gerekli alt yapıyı oluşturmak

16- Kültür ve Turizm Bakanlığı

Görevleri, tarihi yapıları - tarihi eserleri korumak, ülkeye daha fazla turist çekmek için yayınlar ve programlar hazırlamak

17- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Görevleri, işsizliği azaltmak için istihdam yaratmak, iş yerlerini denetlemek

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