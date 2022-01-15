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Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklar listesi, görevleri ve yetkileri (GÜNCEL) 2022

Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklar listesi, görevleri ve yetkileri Bakan İsimleri 2022 Değişen Bakanlıklar Hangileridir?, 2022 yılı bakanlıklar listesi, 2022 bakanların isimleri, Birleştirilen Bakanlıklar 2022, Bakanlar Kurulunu Görev Alanı, 2022 Yılı Bakanlıklar ve Bakanlar, Bakanlar Kurulu ve Bakanların Tam Olarak Sorumluluları Nelerdir?, Yeni Başkanlık Sisteminde Bakanlar Kurulu Nasıl Belirleniyor?

Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklar listesi, görevleri ve yetkileri (GÜNCEL) 2022
15 Ocak 2022 Cumartesi 17:48

Yeni Başkanlık Sisteminde Bakanlar Kurulu Nasıl Belirleniyor?

Ülkemizde önceki parlementer sistemde seçimlerde en çok oy olan hükümeti kumak için gerekliğ milletvekili sayısına ulaşan partinin genel başkanı Başbakan konumunda olurken bakanları ise başbakan millet vekillerinden seçiyordu. Yeni başkanlık sisteminde ise Ülkedeki seçimlerin ardından yüzde 51 lik çoğunluğu yakalayan parti lideri Cumhurbaşkanı oluyor ve Başkan bakanlar kurulunu Dışardan milletvekili olmayan isimlerden atayabiliyor. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte Bürokratik hantallığın ortadan kaldırılması için bakanlıkların sayısı azaltılacak.
Bakanlar Kurulu ve Bakanların Tam Olarak Sorumluluları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyetinin bakanlar Kurulu ülkede çok kritik kararların alınmasını Ülkede ki hemen hemen herşeyin işleyişini sağlayan, çeşitli işlerde görev ve yetki alanı olan bakanlardan oluşan bir organdır. Görev paylaşımı yapılması örneğin sağlık alanındaki işleyişin sağlık bakanı, eğitim alanındaki işleyişin Milli eğitim bakanı gibi ülkeyi ilgilndiren bütün bir sistemin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Her bakanlık kendi görev alanı dahilinde faaliyet yürütmekle birlikte toplu şekilde bütün çeşitli işlerden sorumlu bakanların bir kurul çatısı altında verdikleri ortak kararlar da vardır. Bakanlar Kurulu’ nun ülkemizde adlandırılan nitelendirilen bir diğer adı da kabinedir. bakanlar kurulu  Siyasal, kolektif, cezai ve hukuki manada bir çok sistemin işlemesinde sorumluluklara sahiptir. Peki Bakanlar Kurulu’ nun yerine getirdiği bu görevler nelerdir?

Fuat OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 

Abdulhamit GÜL

Abdulhamit GÜL

Adalet Bakanı
 

Derya YANIK

Derya YANIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
 

Vedat BİLGİN

Vedat BİLGİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 

Murat KURUM

Murat KURUM

Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı
 

Fatih DÖNMEZ

Fatih DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 

Mehmet M. KASAPOĞLU

Mehmet M. KASAPOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanı
 

Dr. Nureddin NEBATİ

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı
 

Süleyman SOYLU

Süleyman SOYLU

İçişleri Bakanı
 

Mehmet Nuri ERSOY

Mehmet Nuri ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı
 

Mahmut ÖZER

Mahmut ÖZER

Millî Eğitim Bakanı
 

Hulusi AKAR

Hulusi AKAR

Millî Savunma Bakanı
 

Fahrettin KOCA

Fahrettin KOCA

Sağlık Bakanı
 

Mustafa VARANK

Mustafa VARANK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 

Bekir PAKDEMİRLİ

Bekir PAKDEMİRLİ

Tarım ve Orman Bakanı
 

Mehmet MUŞ

Mehmet MUŞ

Ticaret Bakanı
 

Adil KARAİSMAİLOĞLU

Adil KARAİSMAİLOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

 

Bakanlar Kurulunu Görev Alanı

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar kurulu idare merkezi ile yasama organı olan meclis arasında köprü görevi görmektedir. Bakanlar Kurulunun diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Ülkedeki genel siyaseti kontrol altında tutmak
  • Gerekli gördüğü durumlarda OHAL kararı verebilmek
  • Bütçe ve kesin hesap ile ilgili yasa tasarıları hazırlamak
  • Yasa tasarısı hazırlamak
  • Nizamname çıkarmak
  • Kanun Hükmünde kararname çıkarma yetkisi
  • Cumhurbaşkanının başkanlığı ile toplanacak Bakanlar Kurulunda sıkı yönetim ilan edebilme yetkisi
  • Ülkede milli anlamda güvenliği tesis etmek
  • Türk Silahlı Kuvvetlerini ülke savunmasına hazırlamak gibi görevleri vardır.

Türkiye'de toplam 17 bakanlık bulunmaktadır. Her bir bakanlığın görev ve sorumlulukları farklıdır. Milletvekillerinden seçilen bakanlar, yeni görevlerine atanmadan önce istifa eder. Cumhurbaşkanı bakanları atama ve görevine son verme yetkisine sahiptir.

 Bakanlıkların Görev ve Yetkileri

  1- Adalet Bakanılığı:

 Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Personal Genel Müdürlüğü başta olmak üzere toplam 16 merkez teşkilatı Adalet Bakanlığına bağlıdır. Görevleri, mahkemeleri açıp kaldırmak, hukuki mevzuatları düzenlemek, yasal düzenlemeleri onaylamak, ülke genelinde icra işlemlerini yürütmek.

 2- Aile Bakanlığı:

 Görevleri,: çocuklara mahremiyet eğitiminin verilmesi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek için gerekli adımların atılması ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmak

 3- Sağlık Bakanlığı:

 Görevleri, halk sağlığını korumak adına çeşitli ilaçlar üretmek, çeşitli firmalara ilaç ithalat izni vermek, salgın olduğunda kamuoyunu bilgilendirmek, hijyenik malzemelerin üretilmesini ve halka ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlamak, hastaneleri ve sağlık ocaklarını denetlemek

 4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

 Görevleri, çevre kirliliğini ve çarpık kentleşmeyi önlemek, devlete karşı dayanıksız binaları tespit etmek

 5- Dışişleri Bakanlığı:

 Görevleri, diğer ülkelerle diplomasi ilişkileri yürütmek, yurt dışındaki gelişmeler hakkında cumhurbaşkanını ve kamuoyunu bilgilendirmek

 6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 Görevleri, ülkeye ait yer altı ve yer üstü kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

 7- Gençlik ve Spor Bakanlığı

 Görevleri, Spor salonu ve stadyum açmak, gençleri spora teşvik eden yayınlar ve programlar hazırlamak

 8- Hazine ve Maliye Bakanlığı

 Görevler, ülkenin ekonomik faaliyetlerini ve maaşları düzenlemek,

 9- İçişleri Bakanlığı

 Görevleri, ülke güvenliğini sağlamak, suç unsurlarıyla mücadele etmek, kaçakçılığı takip etmek ve önlemek

 10- Milli Eğitim Bakanlığı

 Görevleri, müfredatı düzenlemek, okulları denetlemek, yurt açmak

 11- Ticaret Bakanlığı

 Görevleri iç ve dış ticarette gerekli düzenlemeler yapmak

 12- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 Görevleri, fabrika açıp istihdam yaratmak, üretim tesislerini denetlemek, sanayi alanında üretilen ürünleri denetlemek

 13- Tarım ve Orman Bakanı

 Görevleri, çiftçilere gerekli kredileri sağlamak, gıda üreten firmaları denetlemek ve ifşa etmek

 14- Milli Savunma Bakanlığı

 Görevleri ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak, orduya bağlı birimleri denetlemek

 15- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 Görevleri, kara, deniz ve hava ulaşımında gerekli alt yapıyı oluşturmak

 16- Kültür ve Turizm Bakanlığı

 Görevleri, tarihi yapıları - tarihi eserleri korumak, ülkeye daha fazla turist çekmek için yayınlar ve programlar hazırlamak

17- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 Görevleri, işsizliği azaltmak için istihdam yaratmak, iş yerlerini denetlemek

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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