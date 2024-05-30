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Türkiye bu vahşeti Konuşuyor Bir Baba 3 Çocugunu katletti

Türkiye bu vahşeti Konuşuyor Bir Baba 3 Çocugunu katletti

Türkiye bu vahşeti Konuşuyor Bir Baba 3 Çocugunu katletti
Admin
Admin
30 Mayıs 2024 Perşembe 08:30

Bursa'da bir baba, bodrum kattaki evinde üç çocuğunu öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cani baba kızlarını kesici aletle katlederken 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdü. Eşinin evi 1 yıl önce terk ettiği ortaya çıkan adam, polise "Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun." dedi. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

1 YIL ÖNCE KARISI TERK ETTİ

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında saat 15.00 sıralarında bir aile faciası yaşandı. Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

KENDİ CANIMA KIYMAK İSTEDİM BAŞARAMADIM"

Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim. Başaramadım. Bilginiz olsun." dedi.

"KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI"

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.

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