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Türkiye bu olayı konuşuyor! 4 evladını bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar'la ilgili bakanlık harekete geçti

4 çocuğu ve eşini terk ederek TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğun yanına kaçan ve "Kaçtığım kişi ergen olabilir ama evdeki kocamdan daha iyi eş oldu. Ondan daha iyi" açıklamaları yapan kadın Türkiye'nin gündemine oturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dört çocuk annesi Gülizar Akbulut'tan 15 yaşındaki bir erkek çocuğa istismarda bulunduğu ve kendi çocuklarını terk ederek hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Türkiye bu olayı konuşuyor! 4 evladını bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar'la ilgili bakanlık harekete geçti
Kamusaati
Kamusaati
19 Kasım 2022 Cumartesi 22:25

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, Esra Erol'da programına başvurarak 4 çocuğunun annesi Gülizar Akbulut'un 15 yaşındaki bir çocuğa kaçtığını söyledi. Kaza geçirdiği için ameliyat olan ve bu süreci tekerlekli sandalyede geçiren Hasan Akbulut, eşinin gece yarısı çocuklarını ölüme terk ederek evden kaçtığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. İddiaların ardından telefonla canlı yayına bağlanan Gülizar Hanım, "Kaçtığım kişi ergen olabilir ama evdeki kocamdan daha iyi eş oldu. Ondan daha iyi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Yaşadıklarını anlatmak için stüdyoya gelen genç kadın, 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuklarını geride bıraktığı ve evden kaçtığı için pişman olduğunu söyledi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında "4 çocuk annesi kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı." haberlerinin yer aldığı hatırlatılarak yazılı bir bilgilendirme yapıldı.

İstismara maruz kalan 15 yaşındaki çocuk hakkındaki açıklama şöyle:

"Habere konu olan kadın hakkında 18 yaş altı olan erkek çocuğuna istismarda bulunması ve 2018, 2019, 2020 ve 2022 doğumlu 4 çocuğunu terk ederek hayati tehlike oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur."

BABAANNE VE DEDEYE DESTEK VERİLECEK

Bakanlığın hizmet modelleri kapsamında rehberlik verilen aileye psikososyal destek hizmeti sağlandığı bildirilen açıklamada, torunlarının bakımını üstlenmek isteyen babaanne ve dedenin Bakanlık tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle destekleneceği kaydedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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