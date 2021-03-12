Türkiye bu acı haberle güne uyandı işte o dehşet verici olay

Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, CHP'nin oy oranı ise yüzde 22 olarak belirlendi. Anket sonuçlarına göre en büyük sürprizi ise yüzde 16.5'lik kesimin desteğini alan İYİ Parti yaptı.