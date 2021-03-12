Türkiye bu acı haberle güne uyandı işte o dehşet verici olay

Çorumda az önce çok acı bir olay gerçekleşti..
Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi iki çocuğa tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ESKİ MUHTAR OĞLU İLE KAVGA EDEN 2 ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİ SİLAHLA VURUP ÖLDÜRDÜ
ÖĞRENCİLERE TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Okulun önüne giden şahıs, oğlu ile kavga eden 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T.'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.
ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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