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Türkiye 9 Eylül Çarşamba'dan itibaren korona virüste yeni tedbirlere geçiyor! İşte madde madde...

Türkiye bu gece virüste yeni tedbirlere geçiyor! İşte madde madde yeni kurallar... TÜM ÜLKEDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ayakta yolcu almayacak, Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek

Türkiye 9 Eylül Çarşamba'dan itibaren korona virüste yeni tedbirlere geçiyor! İşte madde madde...
09 Eylül 2020 Çarşamba 00:49

Kaynak: Kamu Saati Özel
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