Türkiye 2020'yi böyle geçirdi İşte objektiflerinden 2020 yılı

2020 yılının önemli olaylarında, kamusaati objektiflerine yansıyan fotoğraflar belirlendi. İşte 2020 yılına damgasını vuran o fotoğraflar. Türkiye'de 2020'de yaşanan önemli olayları sizin için derledik.

Büyük umutlarla girdiğimiz 2020, 'nihayet' sona eriyor...

Dünya tarihinin en kötü yılı olarak bile anılan 2020 yılı başta koronavirüs salgını olmak üzere peş peşe felaketlere sahne oldu.

İşte Türkiye'de 2020 yılı boyunca yaşanan gelişmeler;

TÜRKAKIM PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törenle Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı 8 Ocak'ta açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada ABD'nin "Yüzyılın Planı" olarak duyurduğu Ortadoğu planına "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz" dedi.

RAHŞAN ECEVİT HAYATINI KAYBETTİ

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 17 Ocak'ta 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi.

ELAZIĞ DEPREMİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca, 23 Ocak'ta, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilk toplantısını 31 Ocak'ta yaptı.

WIKIPEDIA AÇILDI

Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 15 Ocak'ta kaldırıldı.

İDLİB ŞEHİTLERİ

Ateşkesi sağlamak üzere Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına şubat ayı içerisinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışları ve hava saldırısında 45 asker ile 1 sivil şehit oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi Çin'in Vuhan kentinden 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişi, 1 Şubat'ta askeri uçakla Türkiye'ye getirildi.

VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETİ

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 Şubat'ta minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Çığ altındakileri kurtarmak için bölgeye giden ekipler de çığın altında kaldı.

İki olayda, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 42 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı.

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın 5 Şubat'ta pistten çıkması sonucu 3 yolcu hayatını kaybetti.

CEREN DAMAR CİNAYETİ

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet 21 Şubat'ta ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

TÜRKİYE'DE İLK KORONA VAKASI GÖRÜLDÜ

Kovid-19 salgınının Türkiye'ye yansımaları mart ayında ortaya çıkmaya başladı



Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası 11 Mart'ta tespit edildi, ilk ölüm ise 18 Mart'ta açıklandı.

UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

Salgın nedeniyle ilk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilmesi 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam etmeleri kararı alındı.

Üniversitelerdeki eğitim-öğretime 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle ara verildi.

SEYİRCİ YASAĞI

Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının izne tabi olması kararlaştırıldı.

CEMİLER KAPATILDI

Camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi, 17 Mart'tan itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, kafe, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA ve spor merkezlerindeki faaliyetler geçici süreliğine durduruldu.

Ekonomik istikrar paketi 18 Mart'ta açıklandı, 21 Mart'ta berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi, 22 Mart'ta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

BAHAR KALKANI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta 33 askerin şehit olduğu İdlib'deki saldırı sonrası başlatılan harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğunu 1 Mart'ta açıkladı.

ERDOĞAN-RUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İdlib müzakereleri konusunda 5 Mart'ta Kremlin Sarayı'nda görüştü. Görüşmelerin ardından İdlib'de ateşkes kararı alındı.

KORONA İLE MÜCADELE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.



Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı.

Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.



Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu 1 Nisan'da, dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz 2 Nisan'da, Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 17 Nisan'da hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitesi, 6 Nisan'da Kovid-19'a karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başladı.



İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz 14 Nisan'da taburcu edildi.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı 5 Nisan'da açıklandı.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Türkiye'de mayıs ayında koronavirüsle mücadelede "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönem başladı.



Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk adımları 11 Mayıs'ta atıldı. Berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden faaliyete geçti.

SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA

Toplu ibadetin kısıtlanmasından yaklaşık 2,5 ay sonra 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılındı.

Van'ın Özalp ilçesinde 14 Mayıs'ta, karantinaya alınan mahalleye yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda biri belediye işçisi 2 kişi hayatını kaybetti.

Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 7 Mayıs'ta 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 26 Mayıs'ta İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması altında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu.

Ramazan Bayramı da Türkiye'nin 81 ilinde arife günü ve bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk geçti.

FATİH SEFERE ÇIKTI

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 29 Mayıs'ta sefere çıktı.

DEMOKRASİ ADASI AÇILDI

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası 27 Mayıs'ta törenle açıldı.

İstanbul Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener 3 Mayıs'ta, ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu da aynı gün Kovid-19 nedeniyle 52 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Haziran ayında Malatya'nın Pütürge ve Bingöl'ün Karlıova ilçelerinde depremler meydana geldi

Kovid-19 salgını sürecindeki "Yeni normal" kapsamında idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran'da normal mesaiye başladı.

Aynı tarihten itibaren şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırıldı, kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açıldı, plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 Haziran'da 5 büyüklüğünde, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 14 Haziran'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PENÇE OPERASYONU

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a yönelik "Pençe-Kartal Operasyonu"nun, 17 Haziran'da ise Haftanin'e yönelik "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği 4 Haziran'da düşürüldü.

Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunun başlatıldığı 30 Haziran'da açıklandı. "Bataklık" adı verilen operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü yakalanırken çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.

BURSA'DA SEL FELAKETİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 Haziran'da meydana gelen sel nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez 26 Haziran'da Diyarbakır'da Kovid-19 tanılı hastaya uygulandı.

AYASOFYA İBADETE AÇILDI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması temmuz ayına damga vurdu.



Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını 10 Temmuz'da iptal etti.



86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılınan cuma namazında kılıçla minbere çıkarak ilk hutbeyi okudu.

SAKARYA'DA PATLAMA

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti.

Bu facia sonrası bu kez Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada 9 Temmuz'da patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

Koronavirüste günlük vaka sayısı 14 Temmuz'da 1000'in altına geriledi.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Temmuz'da, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ise 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Ağustos ayında Tuna-1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi 21 Ağustos'ta açıkladı:



"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda."

KORONADA İKİNCİ DALGANIN BAŞLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, 19 Ağustos'taki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının bir süredir yükselişte olduğunu ve son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştıklarını bildirdi.

Türkiye ile Rusya arasında Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında ara verilen tarifeli seferlere 1 Ağustos'ta yeniden başlandı.

BEYRUT PATLAMASI

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını bildirdi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlatılması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'da Karaçay İlkokulu'nda 31 Ağustos'ta düzenlenen törenle ilk ders zilini çaldı.

GİRESUN'DA SEL FELAKETİ

Giresun'da 22 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu.

Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucu askerlerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

Eylül ayında DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden önemli planlarla yakalanarak tutuklandı

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 1 Eylül'de önemli planlarla yakalanarak tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın Hatay'da yakalandığını 8 Eylül'de açıkladı. Bayat, 10 Eylül'de tutuklandı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Eylül'de, yakınlarının ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.

Sağlık çalışanlarının sedyelerle barikat kurarak kendilerini korumak istediği anlara ilişkin görüntüler infial yarattı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamları 7 Eylül'de görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde HES kodu zorunluluğuna ilişkin genelge 12 Eylül'de yayımlandı.

İZMİR DEPREMİ

Ekim ayında İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de, merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sığacık'ta deniz suyunun yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı.

İKİNCİ MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim'de, Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz keşfedildiğini, böylece toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpü bulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ekim'de, Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Ayla Akat Ata, Emine Ayna ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de yer aldığı 17 kişi 2 Ekim'de tutuklandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda 12 Ekim'de yeniden yüz yüze eğitime geçildi.





MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Siyasete girdiği 1983'ten sonra çeşitli bakanlıklar, başbakan yardımcılığı ve üç koalisyon hükümetinde başbakanlık görevinde bulunan, 73 yaşındaki eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da 30 Ekim'de hayatını kaybetti.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen 2 Ekim'de, eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş 26 Ekim'de Ankara'da yaşamını yitirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 16 Ekim'de İstanbul'da, gazeteci yazar Bekir Coşkun 18 Ekim'de Ankara'da vefat etti.

GALATA KULESİ AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi 6 Ekim'de törenle açıldı.

KAPALIMARAŞ AÇILDI

Kasım ayında KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan Maraş bölgesi kademeli olarak açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım'da KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, kademeli açılma kararı alınan Maraş bölgesini ziyaret etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde büyük hasara neden olan 30 Ekim'deki depremin enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin umudun sembolü oldu.

Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli Kovid-19 aşı adayının ilk dozu 5 Kasım'da bir gönüllüye yapıldı.



Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı 20 Kasım'da gönüllü sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testi pozitif çıkanları ifade eden "vaka sayısını" ilk kez 25 Kasım'da açıkladı, bu tarih itibarıyla bir günde PCR testi pozitif çıkanların sayısının 28 bin 351 olduğunu bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, örgütün "sivil imamlar"ı ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da yargılandığı davada 26 Kasım'da karar çıktı, 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 70 sanık bütün suçlamalardan beraat etti.

KARABAĞ ZAFERİ

Aralık ayında Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla tören düzenlendi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de 10 Aralık'ta Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.



Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık'ta açıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5 Aralık'ta 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'de Kovid-19'dan günlük vefat edenlerin sayısı ilk defa 7 Aralık'ta 200'lü sayıya ulaştı.

Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Aralık'ta 90 yaşında hayatını kaybetti.

Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde 11 Aralık'ta cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Türkiye'de bugüne kadarki Kovid-19 kaynaklı en yüksek vefat sayısı 15 Aralık'ta 235 olarak kayıtlara geçti.