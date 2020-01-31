Türk televizyonları bunu da gördü..Canlı yayında Anal ilişki muhabbeti

zahide yetiş anal seks muhabbeti show tv canlı yayınında, zuhal yetiş'den şok soru anal seks sağlıklı mı!

Show TV’de ekrana gelen Zahide Yetiş’le programında, hemoroid konusu masaya yatırıldı. Feridun Kunak'ın konuk olduğu programda aslında her şey normal gidiyordu.. Feridun Kunak hemoroid ve benzeri hastalıkları anlatıyordu..Ancak Zuhal Yetiş'in olay sorusu, tüm salondaki dinleyenleri hem şaşırttı hem de utandırdı..

Zuhal Yetiş, uzman konuğa anal seksi sordu

Hocam bir şey soracağım ama, ben bunu nasıl soracağım? dedi! Konuk doktor Feridun Kunak ise sorabilirsiniz, sonuçta kardeş kardeş konuşuyoruz dedi.

Zuhal Yetiş, ısrarla insanların bu konuyu kendine sorduklarını iddia etti ve Feridun Kunak'a soruyu sordu..

Güya da erkekler bazı şeyleri istiyormuş,Konu da hemoroid olunca hoca hemen soruyu anladı..Salonda gülmeler başladı..Uzman konuk programı çocuklarında izleyeceğini düşündüğü için üstü kapalı cevabı verdi..

“HANIMLAR BAZEN HAYIR DİYEMİYOR…”

Hocam bazen, cinsel hayatta beyler farklı şeyler istiyor. Hanımlar da bazen hayır diyemiyor. Anladınız yani di mi? Ondan olur mu bu?” diye sordu.

Feridun Kunak ise şöyle cevap verdi: “Kesinlikle ve kesinlikle onu yapmayınız. Çok tehlikeli ve İslam’i açıdan da günahtır. Ayrıca zarları yırtarsınız, sifinkleri bozarsınız. Gaz tutamazsınız, çok büyük sıkıntı. Bunu yapmayınız. Aklınıza bile getirmeyiniz. Çok tehlikeli çok kötü bir şey.

kamusaati.com olarak görüşümüz gündüz vakti yayınlanan ve her yaştan izleyicisin olabileceğini düşündüğümüz bu sorunun keşke sorulmaması yöünde olurdu..İşte o ilginç ve utandıran görüntüler