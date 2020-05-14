Türk STK'lar, Girit'in iadesi için dava açacak

Türkiye ege denizindeki 12 adayı geri mi alıyor? Ege denizindeki adalar Türkiye'nin mi? Bir oldu bittiyle başlatılan ve on yıllardır sürdürülen işgal, yargıya taşınıyor... Hukuken Türkiye'ye ait olduğu düşünülen 12 Ada, Girit, Libya, Musul - Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açılacak.
Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) hareket eden Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, harekete geçti.
oldu bitti ile başlaatılan ve yıllardır süren adaların işgali için Harekete geçen sivil toplum kuruluşları
12 Ada, Girit, Libya, Musul - Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açılacak.
GİRİT'İN STATÜSÜ, ULUSLARARASI MAHKEMELERE TAŞINACAK
Mavi Vatan doktrinin ardından Girit'in hukuki statüsü ve Ege adaları yeniden gündeme geldi.
30 Mayıs 1913 Londra Anlaşması ile Girit'in dörtte üçünün Türkiye'ye verildiği, Yunanistan'ın ise anlaşmalara aykırı olarak adanın tamamını işgal ettiği yönündeki iddialar,
uluslararası mahkemelere taşınmaya hazırlanıyor.
Dava sürecini ve amaçlarını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlyas Topsakal ve Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanak, davayı uluslararası en üst mercilere taşıyacakları bilgisini paylaştı.
EGE DENİZİ'NDEKİ 12 ADA
Astypalaia (İstanbulya), Halki (Herke, Hereke, Herkit), Kalymnos (Kilimli, Kelemez), Karpathos (Kerpe), Kasos (Kaşot, Çoban), Kos
(İstanköy), Leros (İleriye, İleryoz), Nisyros (İncirli), Patmos (Batnaz), Rhodes (Rodos), Symi (Sömbeki), Tilos (İlyaki, İlleki, Papazlık,
Piskopi, İlkil).
"YUNANİSTAN, ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEDİ"
Topsakal, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de uluslararası hukuku çiğneyen komşular olduğunu, bunların başında da Yunanistan'ın geldiğini söyledi.
Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayıp 12 Adalar'a asker çıkararak provokatif eylemlerde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Topsakal, şunları anlattı:
"12 ADA VE LİBYA ÜZERİNDEKİ HAKLARIMIZI KONUŞMAZSAK..."
Hangi yönden bakarsanız bakın, Girit çevresindeki 14 adacıkla birlikte, dörtte üç hakkımız duruyor. Biz gerek Girit üzerindeki haklarımızı gerekse İtalyanların önce işgal ederek elimizden aldığı, sonra da Libya'ya karşılık olarak anlaşmayla tekrar bize bıraktığı ama bugüne kadar tarafımıza teslim edilmeyen 12 Ada üzerindeki haklarımızı ve 12 Ada verilmediği için de Libya üzerindeki mutlak haklarımızı konuşmazsak, birileri Mavi Vatanı, Libya'da oluşumuzu, Kıbrıs'taki varlığımızı, hatta bölgenin teminatı olarak Suriye'de duruşumuzu sorgulamaya kalkar. Şu anda madem ki biz asırlarca Türk gölü olarak anılan Akdeniz'e bunca aradan sonra Cumhurbaşkanımızın emriyle inmişiz, fiili olarak varız. Öyleyse hukuki olarak da var olmak mecburiyetindeyiz."
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler