Türk STK'lar, Girit'in iadesi için dava açacak

Türkiye ege denizindeki 12 adayı geri mi alıyor? Ege denizindeki adalar Türkiye'nin mi? Bir oldu bittiyle başlatılan ve on yıllardır sürdürülen işgal, yargıya taşınıyor... Hukuken Türkiye'ye ait olduğu düşünülen 12 Ada, Girit, Libya, Musul - Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açılacak.

Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) hareket eden Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, harekete geçti.

oldu bitti ile başlaatılan ve yıllardır süren adaların işgali için Harekete geçen sivil toplum kuruluşları

12 Ada, Girit, Libya, Musul - Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açılacak.

GİRİT'İN STATÜSÜ, ULUSLARARASI MAHKEMELERE TAŞINACAK

Mavi Vatan doktrinin ardından Girit'in hukuki statüsü ve Ege adaları yeniden gündeme geldi.

30 Mayıs 1913 Londra Anlaşması ile Girit'in dörtte üçünün Türkiye'ye verildiği, Yunanistan'ın ise anlaşmalara aykırı olarak adanın tamamını işgal ettiği yönündeki iddialar,

uluslararası mahkemelere taşınmaya hazırlanıyor.

Dava sürecini ve amaçlarını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlyas Topsakal ve Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanak, davayı uluslararası en üst mercilere taşıyacakları bilgisini paylaştı.

EGE DENİZİ'NDEKİ 12 ADA

Astypalaia (İstanbulya), Halki (Herke, Hereke, Herkit), Kalymnos (Kilimli, Kelemez), Karpathos (Kerpe), Kasos (Kaşot, Çoban), Kos

(İstanköy), Leros (İleriye, İleryoz), Nisyros (İncirli), Patmos (Batnaz), Rhodes (Rodos), Symi (Sömbeki), Tilos (İlyaki, İlleki, Papazlık,

Piskopi, İlkil).

"YUNANİSTAN, ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEDİ"

Topsakal, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de uluslararası hukuku çiğneyen komşular olduğunu, bunların başında da Yunanistan'ın geldiğini söyledi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayıp 12 Adalar'a asker çıkararak provokatif eylemlerde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Topsakal, şunları anlattı: