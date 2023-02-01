Türk Sahil Güvenlik botunun kovaladığı Yunan unsurlarından taciz ateşi

Ege Denizi'nde tansiyon yükseldi. Türk Sahil Güvenlik botunun kovaladığı Yunan unsurları taciz ateşi açtı.
Yunanistan, Ege Denizi'nde tahriklere ve kışkırtmalara devam ediyor..
Daha önce defalarca Türk balıkçılara ve gemilere taciz ateşi açan Yunan unsurları yeniden gerilimi tırmandırdı.
Yunan unsurlarından taciz ateşi
Sınırı geçen Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik tarafından uluslararası sulara kadar kovalandı. Bu sırada Yunan unsurları taciz ateşinde bulundu.
O anlar Yunan Sahil güvenlik botunda bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.