işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

İstanbul'da yer alan bir restoranda çekilen videoda Türk Lirası ile burnunu sildiği görülen Filistin asıllı İsrail vatandaşı, gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
02 Temmuz 2021 Cuma 21:32

İstanbul'da Arap oldukları belirlenen turistler, yemek yedikten sonra hesabı ödemek için paralarını çıkardı.

TÜRK LİRASIYLA BURNUNU SİLDİ

Turistlerden biri Türk Lirası ile burnunu sildi.O anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü ile ilgili çalışma başlattı.

KALDIĞI OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi. Gözaltına alındı Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı #1

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber