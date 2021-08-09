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Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada yayınladığı bir videoda Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
09 Ağustos 2021 Pazartesi 23:31

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afganın, Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekti.

"GOOGLE'A YAZ, NE ÇIKIYOR? ÇIPLAK KADINLAR ÇIKIYOR"

Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sözlerin infial yaratmasının ardından özür dileyen Afgan gazeteci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

"SUÇ UNSURU İÇERDİĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Başsavcılık açıklamasında, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Son Dakika: Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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