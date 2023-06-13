Türk-İş'ten Çok net mesaj: "İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz"

Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı, bugün yapılacak. Kritik toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığında rest çekti. "Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik" diyen Ergün, "İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret rakamına ilişkin henüz hükümet kanadının teklifini görmediklerini belirten Türk - İş Başkanı Ergün Atalay, "Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz" dedi.

Asgari ücret pazarlığına saatler kala işçi temsilcisi Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Atalay, süreç başlamadan resti çekti.

Türk-İş'e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatan Atalay, "Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.

Ücreti belirleme sürecinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Atalay, işverene de bu noktada bir çağrıda bulundu. Atalay, "Çalışana asgari ücretin üzerinde ücret ver. Elini tutan mı var?" dedi.