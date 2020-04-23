23 Nisan nedeniyle yapılan tarihi uçuş, yaklaşık 2 saatin üzerine sürdü. Gökyüzündeki ay ve yıldız, gururlandırdı, Gökyüzüne en büyük Türk bayrağını açmak için sabah saatlerinde uçuşa geçen Türkiye’nin bayrak taşıyıcı kurumu, 2 saatin üzerinde bir uçuşla Türk bayrağını çizdi, TK-1920 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJF kuyruk tescilli uçak, sabah 09.40'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalanıp, uçuşunu da aynı noktada bitirdi, Türk Hava Yolları'nın uçuşu, gururla karşılandı.

Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük bayrağını açtı 23 Nisan 2020 Sefer Sayısı TK-1920

23 Nisan nedeniyle yapılan tarihi uçuş, yaklaşık 2 saatin üzerine sürdü. Gökyüzündeki ay ve yıldız, gururlandırdı, Gökyüzüne en büyük Türk bayrağını açmak için sabah saatlerinde uçuşa geçen Türkiye’nin bayrak taşıyıcı kurumu, 2 saatin üzerinde bir uçuşla Türk bayrağını çizdi, TK-1920 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJF kuyruk tescilli uçak, sabah 09.40'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalanıp, uçuşunu da aynı noktada bitirdi, Türk Hava Yolları'nın uçuşu, gururla karşılandı.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle ülkemizinde almış olduğu tedbirler kapsamında; tüm çocuklar kapıların ardında olsa da onlar için Türk Hava Yolları (THY), tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

Türk Hava Yollarından TARİHİ UÇUŞ

Gökyüzüne en büyük Türk bayrağını açmak için sabah saatlerinde uçuşa geçen Türkiye’nin bayrak taşıyıcı kurumu, 2 saatin üzerinde bir uçuşla Türk bayrağını çizdi.

TK-1920 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJF kuyruk tescilli uçak, sabah 09.40'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalanıp, uçuşunu da aynı noktada bitirdi.

Türk Hava Yolları'nın uçuşu, gururla karşılandı.

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