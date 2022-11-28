Türk futbolunun utanç günü! Derbide sahaya giren taraftar, Altay kalecisine korner direğiyle saldırdı

Son dakika: Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Saldırının ardından karşılaşma tatil edildi. Hastaneye kaldırılan kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi. Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle bir Göztepeli taraftar ağır yaralandı. Olaylar stat dışına taştı.

BİLİNCİ AÇIK

Sahaya giren Göztepeli taraftar, söktüğü korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Başından yaralanan kaleci hastaneye kaldırıldı. Kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine fişek atıldı. Göztepeli birkaç taraftar yaralandı. Sahaya iki ambulans girdi. Bir Göztepeli taraftar sahaya girip korner direğini söktü ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e vurdu. Başından yaralanan Ozan hastaneye kaldırıldı. Takımlar soyunma odasına gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı tatil etti.

BİLİNCİ AÇIK"

Olay yerinden beIN Sports muhabiri Erdem Şen, "Göztepe taraftarının saldırısına uğrayan Ozan Evrim, hastaneye kaldırıldı. İyi olan haber, Ozan'ın bilinci açık. Ama kafasındaki açılma sebebiyle kanaması uzun sürdü" bilgilendirmesini yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Derbide Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e korner direğiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs, stat polisi tarafından bu şekilde gözaltına alındı.

İŞARET FİŞEĞİYLE BAŞLADI

Karşılaşmada olaylar Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatılmasıyla başladı. Birkaç taraftar yaralandı. Yüzünden ağır şekilde yaralanan bir taraftarın görüntüsü yürek yaktı. İşaret fişeğinin fırlatıldığı an ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TFF SORUŞTURMA BAŞLATTI

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan olayları kınadı. Göztepe - Altay karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Göztepe - Altay karşılaşmasıyla ilgili gerekli işlemler ve soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak olayın adli sürecinin de takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

VALİ KÖŞGER: 13 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Hastanelerdeki durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse Altay'ın kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok" dedi