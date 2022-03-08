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Türk futbolunda böyle bir gün yaşanmadı! 13 hakemin görevine son verildi

Son dakika: Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak hakem kadrolarını belirledi. Toplamda 13 hakem liste dışı bırakıldı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler maç yönetemeyecek.

Türk futbolunda böyle bir gün yaşanmadı! 13 hakemin görevine son verildi
Ömer
Ömer
08 Mart 2022 Salı 22:31

Tff, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimler liste dışında kaldı.

Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirledi. Buna göre; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

Görev almayacak hakemler tam liste:

  • Cüneyt Çakır
  • Fırat Aydınus
  • Abdulkadir Bitigen
  • Suat Arslanboğa
  • Ali Palabıyık
  • Bahattin Şimşek
  • Tugay Kaan Numanoğlu
  • Alper Ulusoy
  • Burak Şeker
  • Mert Güzenge
  • Hüseyin Göçek
  • Halis Özkahya
  • Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev yapacak)

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler şöyle:

  • Yaşar Kemal Uğurlu
  • Halil Umut Meler
  • Atilla Karaoğlan
  • Arda Kardeşler
  • Erkan Özdamar
  • Ümit Öztürk
  • Mete Kalkavan
  • Ali Şansalan
  • Sarper Barış Saka
  • Zorbay Küçük
  • Yasin Kol
  • Volkan Bayarslan
  • Kadir Sağlam
  • Mustafa Kürşad Filiz
  • Çağdaş Altay
  • Özgüç Türkalp
  • Emre Malok
  • Erkan Engin

VAR HAKEMLERİ

  • Özgüç Türkalp
  • Özgür Yankaya
  • Emre Malok
  • Erkan Engin


Kaynak: Kamu Saati Özel
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