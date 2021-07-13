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Türk Bayrağını indirip çöp kutusuna atan kadın yakalandı

Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna,” Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım” dedi.

Türk Bayrağını indirip çöp kutusuna atan kadın yakalandı
13 Temmuz 2021 Salı 10:09

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi civarında bulunan av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk Bayrağını, M.D isimli kadın koparak çöp kovasına attı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca çok tepki gördü. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Bayrağını kopartıp çöp kovasına atan M.D'yi yakalama çalışması başlattı.

Olaydan 6 saat sonra şüpheli kadın Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrollerine getirilen M.D, gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna, ”Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım. Çok keyifliydim napayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü” cevabını vererek kendisini savundu.

M.D sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.



 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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