Türk Bayrağını indirip çöp kutusuna atan kadın yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu süreçte 10 milyon kişinin seyahat edeceğini ve 10 milyar TL'lik bir ekonomi oluşacağını söyledi. Sektör temsilcileri otellerde boş yer bulunamayacağını ve tatil boyunca 10 bin şehirler arası otobüsün hizmet vereceğini aktardı.