Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkeler birbirlerine destek olmaya devam ediyor. İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağına koronavirüs ile mücadelede Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

Türk Bayrağı İsviçre'nin Ünlü Matterhorn Dağına Yansıtıldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkeler birbirlerine destek olmaya devam ediyor. İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağına koronavirüs ile mücadelede Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

İsviçre’nin Zermatt kasabasında bulunan dünyaca ünlü Matterhorn Dağı "Işık Umuttur" projesi kapsamında koronaviüs salgını ile mücadele eden ülkelere destek olmak amacı ile 26 Nisan tarihine kadar çeşitli ülkelerin bayrakları ile aydınlatılacak.



Zermatt halkı, bu proje kapsamında korona virüs salgını ile zor zamanlar geçiren insanlara destek olmak ve umut aşılamak istediklerini ifade ederken, korona virüs salgının üstesinden gelmeye çalışan ve bu konuda insanlara yardımda bulunan herkese minnettarlıklarını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.









Türk bayrağı silüeti ile aydınlatıldı



Dün gece "Işık Umuttur" projesi kapsamında Matterhorn Dağı’nın kuzey tarafı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatılarak, “İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz’’ mesajı yayınlandı.



Matterhorn Dağına koronavirüs ile mücadelede Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

Öte yandan "Işık Umuttur" projesi kapsamında Mattergon Dağına Pakistan, İran, Nepal, Kanada, Polonya, Güney Kore, Brezilya ve Rusya gibi birçok ülkenin bayrakları da yansıtıldı.



İsviçre’de toplam korona virüs vaka sayısı 28 bin 894’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 593’e ulaştı.

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