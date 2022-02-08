Turgay Güler: Gaz pahalı diyenlere kuru fasulye dağıtın

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Turgay Güler'in muhalefetin eleştirilerini tiye alırken kullandığı "Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek" ifadeleri tartışılıyor.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar masaya yatırıldı.

Programın konuklarından Bedri Baykam, güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygınlaştırılarak elektrik faturalarının düşürülebileceğine değindi.

Programın konuklarından Zafer Şahin bu sözler üzerinden, CHP ve diğer muhalefet partilerinin yapılan birçok projeye karşı çıktığına dikkat çekerek “Nükleeri yapmayın, HES’leri yapmayın, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Taşları birbirine mi vuralım, değirmen mi çevirelim” dedi.

TURGAY GÜLER, ZAMLARI ELEŞTİRENLERİ Tİ'YE ALDI

Zafer Şahin'in mantık çerçevesi içerisinde verdiği cevabın ardından Turgay Güler de araya girdi.

Turgay Güler, “Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek.” dedi.

Güler'in insanların doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çektiği dönemde kullandığı bu ifadeler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Bu konunun böyle tiye alınmaması gerektiğini savunan kullanıcılar, Turgay Güler'e sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Turgay Güler, programın devamında gelen tepkilere cevap verirken espri yaptığının bunun neden tartışıldığına anlam veremediğini söyledi.